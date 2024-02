escuchar

Luego de pasar varias semanas en silencio, la expresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles un documento de 33 páginas en el que analiza la coyuntura actual tras la asunción del libertario Javier Milei y apunta contra varios de los funcionarios clave del armado económico de La Libertad Avanza. En particular, señala al ministro de Economía, Luis Caputo, y al arquitecto del mega DNU que lanzó en sus primeros días el Presidente, Federico Sturzenegger, a quienes tilda de “funcionarios fracasados”. “Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado”, sostiene el documento.

En otro tramo del texto habla sobre el apoyo popular de Milei y de su legitimidad política: “Es cierto que Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje que definía quién sería el Presidente de la República, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, sólo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las PASO. Se conformó de esa manera un Poder Legislativo fragmentado donde el peronismo es la primera minoría en ambas cámaras”.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

El documento titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda” comienza con una cita de Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución y máximo referente del libertario, que dice: “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”. Tras ello la exmandataria asegura que su propósito es “analizar en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina tras la asunción de un nuevo gobierno para el período 2023-2027″. Dice también que busca hacerlo con datos concretos para conseguir de esta forma alejarse “de las adjetivaciones personales o de las meras opiniones sin anclaje en la realidad”.

La publicación destina además un tramo para responsabilizar a los medios por el triunfo del libertario en el balotaje contra el entonces candidato oficialista y exministro de Economía, Sergio Massa. “Resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral”, afirma la exmandataria, y remarca: “El actual Presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades. Los mismos medios también cumplieron un importante rol como complemento imprescindible del proceso de judicialización instrumentado por Mauricio Macri, que afectó gravemente el sistema de representación política democrática a través de la persecución y la proscripción, y que desembocó en el intento de asesinato de quien suscribe este documento”.

En el marco de un repaso histórico, con halagos a sus gestiones y la de Néstor Kirchner, Cristina compara la administración mileísta con la última dictadura. “El master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años ‘90″, indica.

La expresidenta hace hincapié en el plan de dolarización de Milei, quien durante la campaña explicó que para concretar ese ideal se deben conseguir los dólares que permitan rescatar la Base Monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central. “Él [Javier Milei] contestaba que iba a obtener financiamiento de los Fondos de Inversión”, recuerda, y advierte: “Milei llegó a la presidencia pero el financiamiento no apareció. El que sí apareció como su Ministro de Economía fue el “Messi” de las finanzas, Luis Caputo, endeudador serial en el gobierno de Mauricio Macri”.

En este sentido, la expresidenta considera: “La dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social”.

En otro tramo del texto Cristina se mete de lleno en la pelea abierta entre gobernadores y oficialismo luego de la caída de la ley ómnibus en el Congreso, que obtuvo aprobación en general pero no contó con el apoyo esperado por el Presidente cuando se trataban artículos en particular y que por ello regresó a comisiones. Apuntados los mandatarios locales por el Ejecutivo, que está convencido que impulsaron a sus legisladores a tirar por la borda el proyecto ante la negativa de Milei de mandar más recursos a las provincias, la también vicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández aseguró que las provincias “necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos”.

Hacia el final de su publicación, la expresidenta cierra con diez conclusiones, entre las que destaca a los presidentes que no pudieron terminar con sus mandatos pese a haber sido elegidos por el voto popular . “Es cierto que Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje que definía quién sería el Presidente de la República, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, sólo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las PASO”, advierte, y subraya: “Cabe recordar que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

Así, la expresidenta hace mención –y resalta en negrita– la importancia del voto popular para una fuerza política pero al mismo tiempo la necesidad de conseguir legitimidad una vez en el gobierno, en ejercicio. En medio de las fuertes críticas que le caen a La Libertad Avanza por las muestras de falta de cintura política en determinados momentos y con determinados tópicos, Cristina trae a consideración la gestión de Fernando de la Rúa y marca: “Así, el presidente que había ganado en primera vuelta con más del 48% de los votos, terminó presentando su renuncia después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país”.

El documento completo

