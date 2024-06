Los sciolistas desencantados forman una agrupación respaldada por Ferraresi y alejada de La Cámpora

Escuchar

El pase de Daniel Scioli del peronismo a las filas de La Libertad Avanza dejó un cúmulo de alfiles del exgobernador bonaerense disconformes con el giro, que no acompañaron. Se mantuvieron dentro del peronismo luego del fallido intento de Scioli por ser candidato a presidente el año pasado y, el viernes, con el lanzamiento de una agrupación bonaerense, desembarcarán oficialmente en la interna justicialista con un mensaje alejado de la línea dura de La Cámpora y con apoyo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los dirigentes que se puso al frente de la defensa del gobernador Axel Kicillof en la disputa con la organización que lidera Máximo Kirchner.

Con un acto en el sindicato de comercio de Avellaneda y Lanús, el viernes a las 17, un grupo de dirigentes que acompañaron a Scioli y que intentaron infructuosamente presentar listas el año pasado en distritos y secciones de Buenos Aires, lanzarán “Peronismo Bonaerense”. La agrupación tendrá una orientación opuesta al kirchnerismo duro de La Cámpora y el respaldo de Ferraresi, un jefe comunal que cultiva ese perfil, apoya a Kicillof y que protagonizó encontronazos con referentes del camporismo, como Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes).

Entre los dirigentes que integrarán la nueva agrupación están Alberto Pérez (jefe de Gabinete bonaerense cuando Scioli fue gobernador), Oscar Cuartango (que fue ministro de Trabajo de Scioli), Rodolfo “Manino” Iriart (exdirector del Correo Argentino y exdiputado provincial), o Baldomero “Cacho” Álvarez (exintendente de Avellaneda). Ferraresi es uno los invitados especiales al acto. Otros exfuncionarios de Sicoli en el gobierno bonaerense, como Pablo Navarro (fue secretario de Niñez y Adolescencia), o exlegisladores que reportaban al actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, como Isidoro Laso, también serán de la partida.

Ferraresi, en una reunión con Baldomero "Cacho" Álvarez, y Raúl y Pablo Othacehé X

Las fuentes sciolistas consultadas por LA NACION coincidieron en señalar que no acompañan el giro libertario de Scioli, pero mantienen buena relación en términos personales. “Somos muchos de los que estábamos con Scioli. Él decide irse con [Javier] Milei, nosotros respetamos su decisión, pero estamos armando con los que siempre estuvimos”, indicó una de esas fuentes. “Personalmente, amigos como siempre. En lo político, no vamos a hablar mal de él”, subrayó otro dirigente que se sumará a la nueva agrupación.

“Nos estamos juntando los que estábamos con Scioli, más otros que están ‘sueltos’. Cada uno tiene una agrupación y decidimos nuclear todo en Peronismo Bonaerense. Scioli se fue solo [al Gobierno]; sin él quedaron desde Alberto Pérez hasta Oscar Cuartango. Todo ese grupo estaba sin espacio”, describió un dirigente que trabajó en el armado territorial de Scioli en 2023. Confluirán agrupaciones como La Juan Domingo (de Cacho Álvarez), Grupo Descartes (de Cuartango), Desafío Peronista (de Pérez), o Peronismo Marplatense (de Iriart), entre otras. “Estamos lanzando varias agrupaciones, muchas de las cuales, el año pasado mientras había PASO, habían apoyado el armado de Scioli. Algunos dirigentes están a su lado desde hace tiempo, pero no lo acompañaron [en su salida hacia el gobierno libertario]”, aseveró un antiguo ladero del exgobernador.

“Estamos la mayoría de los que armamos listas [en 2023] y no nos dejaron participar. No somos Cámpora y queremos nuestro espacio para debatir ”, sostuvo un referente local. El año pasado, las listas de los sciolistas fueron dadas de baja por la Junta Electoral del peronismo y Scioli no logró concretar su precandidatura presidencial, que debió declinar para el ascenso de Sergio Massa al lugar de candidato oficial del Frente de Todos. “Daniel está solo en el Gobierno” , aclaró la fuente.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz, el año pasado, cuando intentaron participar de las PASO del Frente de Todos

Si bien los sciolistas que no acompañaron al exmotonauta en su pase al Gobierno evitan un pronunciamiento unánime a favor de Kicillof en la interna con La Cámpora, sí respaldan la postura de Ferraresi y afirman que tienen contacto con funcionarios provinciales. “La orientación no es pro-Cámpora”, definió una fuente del sector. “No estamos referenciados con La Cámpora”, aportó otro portavoz del nuevo espacio, que aclaró: “No es anti nada. Tenemos muy buen diálogo con Ferraresi, con la vicegobernadora [Verónica Magario], con ‘Carli’ [por Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial y mano derecha de Kicillof]”.

“Vemos con mucha perspectiva a Kicillof, es de los gobernadores que hay que apoyar”, planteó un integrante de Peronismo Bonaerense. “Por ahora, Kicillof no dijo que quiere ser presidente. Lo apoyamos como gobernador, y a todos nuestros gobernadores en el país. Ninguno de nosotros es funcionario de él, ni nos contiene Kicillof. ¿Si, mañana, Cristina le dice que se quede piola, que es candidato y va Máximo de vice? Buscamos una identidad propia y hay un poco más que sciolismo”, matizó otro de los dirigentes.

Ferraresi, en tanto, ya se reunió con los sciolistas en Mar del Plata. “Lo estamos bancando porque está tomando un debate. Si sigue así, lo bancamos a muerte. A La Cámpora no vamos, es algo que está agotado”, remarcó un hombre de la nueva agrupación.