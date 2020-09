Alberto Lugones: "Si la Corte confirma los traslados abre una caja de pandora"

El presidente del Consejo de la Magistratura dijo que hoy enviará la respuesta del organismo a la Corte Suprema tras la consideración del per saltum de los jueces trasladados Fuente: LA NACION

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, habló sobre el fallo firmado ayer por los jueces de la Corte Suprema y dijo que si el máximo tribunal confirma los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi "abre una caja de pandora".

El fallo de la Corte Suprema, mediante el cual se declaró admisible el per saltum presentado por los tres jueces desplazados de sus cargos por el decreto presidencial, le fijó un plazo de 48 horas al Consejo de la Magistratura para pronunciarse sobre el asunto. En diálogo con El Destape Radio, Lugones habló de "amenazas y escraches", y dijo que hoy se le enviará una respuesta a la Corte.

Lugones planteó los escenarios a partir del fallo que debe emitir el máximo tribunal sobre el tema. "La Corte tiene ahora 2 alternativas. Una es rechazar los traslados y que se cumpla lo que dice la Constitución", indicó. Y agregó: "no hay duda: la Constitución dice concurso, terna, acuerdo del Senado y a otra cosa. Es lo que corresponde en un país serio".

"Si la Corte confirma los traslados de Bruglia y Bertuzzi abre una caja de pandora", dijo Lugones. Además agregó que "si la Corte confirma los traslados permite que cualquier Gobierno ponga a jueces y el país se va al demonio. Lo anormal pasa a ser normal".

Sobre el fallo y sus implicancias, Lugones señaló: "La Corte sólo abrió el per saltum, nada más. Pese a lo que digan las tapas de algunos diarios no fue más que eso. Hubo amenazas y escraches de gente que no entiende como debe funcionar el sistema democrático".

"Dejen de hacer operaciones y escraches", indicó Lugones. Y señaló que "con esto no se cae el Poder Judicial. No se cae si estos jueces vuelven al lugar del que nunca deberían haber salido" y destacó que "si la Corte confirma a los jueces habría que pensar qué sentido tienen los concursos para jueces".

El fallo de la Corte le prohibió ayer al Consejo de la Magistratura que siguiera adelante con los concursos para cubrir los cargos de Bruglia y Bertuzzi. Al respecto el titular del Consejo dijo: "Cuando esto concluya avanzaremos con los concursos, que es de la única forma que podemos reemplazar a estos magistrados".

