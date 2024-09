Luis Caputo celebró la reunión con los gobernadores y tiró un dardo para los kirchneristas que no fueron

Escuchar

Después de la reunión que tuvo con gobernadores el lunes, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró el encuentro y que todos los mandatarios apuesten por mantener las cuentas equilibradas. Sin embargo, envió un dardo a los dirigentes kirchneristas que no fueron parte del encuentro, en el que también estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que tenía como principal propósito analizar el Presupuesto 2025 de la Casa Rosada.

“Buena reunión ayer con gobernadores. Es la primera vez que hay un debate serio por el Presupuesto. Hay un cambio de época. No hay que desperdiciar esta oportunidad. La mayoría de los gobernadores entienden la importancia de mantener las cuentas fiscales en equilibrio”, sostuvo el ministro de Economía, luego de que Javier Milei fuera al Congreso y anunciara un esquema para el año próximo donde no exista desbalance de las cuentas públicas.

En aquella reunión fue que el Presidente le pidió a las provincias que realicen un ajuste de US$60.000 millones para reducir el gasto total a 25 puntos del PBI el año próximo, una cifra que varios gobernadores consideraron “disparatada”, según le dijeron a LA NACION. Allí es donde Francos y Caputo se encargaron de llevar tranquilidad en una reunión con los mandatarios aliados que temen que los recortes sean de alta magnitud, como los que ya ocurrieron con las transferencias nacionales y la federalización de las obligaciones.

No obstante, fue ahí que el ministro de Economía hizo un reparo. “Por supuesto la excepción son los gobernadores e intendentes K que siguen subiendo impuestos para perjudicar al país y creen que así tienen chances de volver”, comentó Caputo, que analizó: “Resabios de la vieja política que no quiere ceder poder para seguir estafando a los ciudadanos de bien”.

En la reunión de ayer, en la que Caputo y Francos se conectaron de manera online, los grandes ausentes fueron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el de La Rioja, Ricardo Quintela; el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y el de Formosa, Gildo Insfrán, todos alineados con el kirchnerismo.

En su mensaje, Caputo también nombró a los intendentes porque tuvo en los últimos días un fuerte intercambio con los jefes comunales por los impuestos que adhieren al expendio de combustibles. En cuanto a esto, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución que obliga a las estaciones de servicio a informar el precio de las naftas y que pongan un cartel en el surtidor si allí se aplican tasas municipales, para informar al consumidor.

La disputa con los intendentes

La disputa por las tasas municipales generó fuertes tensiones con los intendentes del peronismo del conurbano bonaerense. La primera en iniciar los reclamos fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que cruzó la ministro de Economía debido a las facturas de los servicios esenciales. La nueva Resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio establece que en las boletas solo debe figurar la descripción y el precio del servicio contratado por el consumidor y nada más. Por ende, le dice adiós a las tasas municipales, lo que Mendoza consideró un “castigo a los municipios”.

“Las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo. Lo que sí cambió son los valores de las facturas, como podemos ver en las imágenes. Lo que están viendo todas las familias argentinas es un tarifazo insensible e impagable de hasta 300%, y que en algunos casos los valores ya superan una jubilación mínima a la que, como si fuera poco, buscan vetarle un aumento”, escribió la intendenta de Quilmes, y le atribuyó una respuesta de Caputo en forma de video.

“Nada más alejado de la realidad que eso. La Justicia establece que para que los municipios cobren una tasa mnicipal, tiene que haber una contraprestación o srvicio asociado. Ellos tienen la facultad de hacerlo y el Gobierno no les ha restringido esto. Lo que nosotros hemos hecho, en aras de transparencia, es que no se puede poner estas tasas dentro de los servicios públicos porque el ciudadano, del municipio que sea, cuando paga la tarifa de luz o va a cargar nafta no sabe que ese aumento en realidad no viene del Gobierno sino que es del intendente”, explicó en X.

