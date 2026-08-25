Luis Caputo reclamó una ley que castigue a periodistas que escriban “cosas sin sustento” y Milei lo respaldó

El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió impulsar una ley para sancionar a los periodistas que publiquen información “sin sustento”, tras negar un supuesto vínculo con una firma privada. La iniciativa del funcionario llegó de la mano de una serie de cuestionamientos e insultos del presidente Javier Milei contra la prensa.

En su posteo, Luis Caputo rechazó un presunto beneficio por afinidad hacia el empresario Julio Made y su firma, que había planteado el periodista Beto Valdez en X. “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que, para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, dijo el funcionario.

La propuesta de Luis Caputo al responder a un periodista

Tomando como ejemplo esta afirmación, que definió como falsa, el ministro de Economía propuso: “La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.

Tras esa publicación, el presidente Javier Milei respaldó las palabras de su funcionario al señalar: “DESENMASCARANDO MENTIROSOS”. Minutos más tarde, agregó otro mensaje en la misma línea: “Hay que ser MUY MIERDA tomar a la baja de impuestos como algo malo... Periodistas argentinos (96,7%)... CIAO...!!!”.

El respaldo del Presidente al posteo de Caputo

El jefe de Estado también escribió contra los periodistas en respuesta a un mensaje de Federico Domínguez, integrante de la Fundación Faro, quien desmintió una publicación periodística sobre una supuesta discusión en torno al rumbo económico con el Poder Ejecutivo. “Mierdas humanas mentirosas, después lloran malas formas”, escribió el Presidente.

“LAS MIERDAS HUMANA que se disfrazan de periodistas pedirán perdón por haber mentido y operado tanto con el tema morosidad...Veremos si están moldeados de barro o de mierda... Principio de Revelación a la carga...CIAO!”, agregó en la misma red social, como parte de una sucesión de varios posteos emitidos en pocos minutos.

Los insultos del presidente a distintos comunicadores

El otro posteo de Luis Caputo

En otra publicación, el ministro cuestionó una nota de LA NACION que daba cuenta de la tensión entre la Casa Rosada y los medios. El funcionario compartió parte de un informe que contabilizaba 335 mensajes del Ejecutivo contra comunicadores.

Ante la investigación, Caputo sostuvo: “El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”.

Otro mensaje de Luis Caputo hacia el periodismo y la respuesta de Milei

La nota mencionada por el ministro detallaba que en el transcurso de una semana el Poder Ejecutivo apuntó contra 16 periodistas con nombre y apellido —entre ellos Marcelo Bonelli, Manu Jove, Mercedes Ninci, Hugo Alconada Mon y Adrián Ventura— y cuestionó la tarea de nueve medios como Clarín, LA NACION, Infobae, Perfil, TN y C5N.

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