Luis D’Elia escribió un violento tuit contra Gómez Alcorta

El dirigente piquetero Luis D’Elia apuntó duramente contra Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El punto de conflicto es la situación de Milagro Sala: la líder de Tupac Amaru fue detenida el 16 de enero de 2016 por lo que el 8 de julio se cumplirían 2000 días desde este suceso.

Me da un poco de asco que Elizabeth Gómez Alcorta que llegó a ser Ministra de la Mujer a "babucha" de Milagro Sala hoy haga un cobarde silencio respecto de la injusta situación de la compañera. — Luis D'Elia (@Luis_Delia) June 14, 2021

En ese sentido, al conversar con FM La Patriada, la dirigente social fue crítica del Gobierno al decir: “Tengo mucha indignación y bronca porque veo que no hay nadie que pare la locura de Morales, me usa como títere de su campaña electoral”. Y, entonces, disparó: “Pareciera ser que Jujuy no es territorio argentino, Morales hace lo que quiere”.

En línea con esto, el coordinador nacional de esta organización, Alejandro Garfagnini, le envió una carta pública a los diputados y diputadas del Frente de Todos explicando que el 8 de julio instalarán 2000 carpas en la Plaza de Mayo, una “por cada día de detención de la dirigente”. Además, en la misiva le pidió a los legisladores que lo ayuden “a levantar la voz”. “Hay determinados momentos de la historia, en los que el silencio es cómplice del sufrimiento de los militantes”, sentenció Garfagnini.

#2000DiasIgual#MilagroSala

Carta a les diputades del @FrenteDeTodos

“La democracia se defiende peleando, jamás administrando silencios. La democracia se traduce en dejar de tener presos políticos” @cocotupac dirigente de la @PrensaTupac

⬇️https://t.co/eLYYHu3AcJ — Cynthia García (@cyngarciaradio) June 14, 2021

De esta manera, y haciéndose eco de la situación, Luis D’Elia apuntó contra la conductora de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y a través de un tuit, opinó: “Me da un poco de asco que Elizabeth Gómez Alcorta que llegó a ser Ministra de la Mujer a ‘babucha’ de Milagro Sala hoy haga un cobarde silencio respecto de la injusta situación de la compañera”.

La persecución política y el hostigamiento al que Milagro Sala es sometida una y otra vez hace años es, no solamente una injusticia contra ella sino, además, un atentado contra el Estado de derecho que debemos repudiar. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 12, 2021

Sin embargo, cabe resaltar que este sábado -mediante la misma red social- Gómez Alcorta criticó la situación de Sala. “La persecución política y el hostigamiento al que Milagro Sala es sometida una y otra vez hace años es, no solamente una injusticia contra ella sino, además, un atentado contra el Estado de derecho que debemos repudiar”, expresó.

LA NACION