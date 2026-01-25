D’Elía pidió “dejar atrás el pasado” en alusión a Cristina Kirchner y reclamó el voto “por Kicillof”

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Luis D’Elia hizo un llamado a votar en las presidenciales de 2027 por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Hoy, con el corazón, le pedimos que enfrente el pasado y terminemos con algo que ya terminó“, dijo el dirigente social, mientras mostraba una foto partida: de un lado, Kicillof, del otro, la expresidenta Cristina Kirchner. Ocurre en medio de la tensión interna. El próximo 15 de marzo se elegirán las autoridades del PJ en la provincia de Buenos Aires, partido que está en manos del hijo de Cristina, Máximo Kirchner.

“Escribamos una nueva página de la historia argentina. Con Axel Kicillof presidente basta de pasado”, resaltó D’Elia en un posteo de menos de un minuto de extensión. La publicación, que comenzó a cosechar respuestas críticas por el pedido a sus seguidores, inició haciendo referencia a Néstor Kirchner: “Hace 25 años, enfrentaba a [Eduardo] Duhalde y a [Carlos] Menem e inauguraba una nueva etapa para nuestro pueblo y nuestra patria”.

D’Elía pidió dejar atrás el pasado y votar por Kicillof

Días atrás, el expiquetero y líder del partido MILES, que siempre había sido leal a Kirchner, ya había mostrado su ruptura con Cristina cuando se mostró más alineado con el gobernador bonaerense.

En los últimos meses, D’Elia criticó a dirigentes peronistas. Uno de sus blancos fue Juan Grabois, a quien acusó de ser “funcional a lo peor de la derecha” por su postura política.