Luis Juez cargó contra el kirchnerismo y aseguró que se aprobará la Ley Bases y el paquete fiscal

En la previa del debate en el Senado de la Ley Bases y el paquete fiscal, Luis Juez, el titular de Pro en la Cámara alta, criticó con dureza al kirchnerismo por intentar impedir que haya quórum para iniciar la sesión. “Esto va a ser un pandemonio en un par de horas”, dijo y agregó: “Para ellos, cuando gobierna un signo político distinto al peronismo la Patria entra automáticamente en peligro”. El parlamentario se mostró seguro de que ambos proyectos de ley serán aprobadas.

“A las 8.30 les digo que van a salir las dos leyes. No sé cómo, si lo definiremos a penales, pero acá vamos a sacar las dos leyes. Es el compromiso que asumimos y vamos a intentar que así sea”, enfatizó Juez en diálogo con LN+. En su parecer, “es más fácil” que salga la Ley Bases que el paquete fiscal.”Este partido lo vamos a ganar, no nos vamos a dejar amedrentar con nada ni con nadie. Estaremos el tiempo que tengamos que estar, pero le vamos a dar al presidente una hoja de ruta para que arranque”, agregó el legislador.

Juez habló de “responsabilidad democrática” entre los miembros de la Cámara. “Independientemente de cómo voten tendríamos que tener 37 senadores sentados. Después, cada uno se expresará como quiera en general y en particular, pero el compromiso del quorum es algo básico”, se explayó al respecto y tuvo palabras duras contra los colegas que responden al kirchnerismo: “Solamente ellos pueden tener una conducta obstructiva”.

El senador dijo que la Ley Bases dejó de ser del Ejecutivo porque en Diputados “le metieron increíbles modificaciones y acá en el Senado, en la sesión de hoy y a solicitud de varias bancadas, se van a introducir cambios”. Juez dijo que nunca vio “una actitud tan destituyente” como la que está teniendo actualmente parte de la oposición. “No existe antecedente en 40 años de democracia que a un gobierno no le hayan dado una mínima hoja de ruta para poder funcionar. Si quien estuviera presidiendo este país fuera un peronista y yo tuviera la actitud como la que tienen algunos colegas senadores y legisladores del kirchnerismo seguramente estarían conjeturando que soy un antidemocrático, un tipo que no cumple la voluntad popular. Ellos arremeten contra la instituciones”, apuntó.

El senador dijo que Javier Milei llegó a ser mandatario nacional porque “quienes tenemos el manual de la política y nos creemos unos genios, en 40 años no paramos de meter la pata, la hartamos a la gente que le tiene más fe a la motosierra que a la política tradicional”. Juez comparó al Presidente como “el mecánico” que eligió la gente para poner en marcha el auto. Indicó que “el tipo nos pide unas herramientas. En enero la política le dijo que no a esa caja. Bueno, la redujo a un tercio y así y todo no se la queremos dar. Démosle la hoja de ruta y si de entre cuatro y cinco meses no arrancó nos pararemos de otra manera”.

“Le dimos herramientas a todo el mundo, a cada inútil, a cada presidente aun sabiendo quiénes eran y qué venían a pedir. [el expresidente, Alberto] Fernández vino llorando a pedirnos que se votara el acuerdo con el FMI porque [la exvicemandataria] Cristina Kirchner había dado la orden de que eso no se acompañara. Sabíamos quién era Fernández y le dimos la herramienta porque entendimos que sabía por qué lo hacía”, agregó.

Ante la consulta de si creía que la Cámara de Senadores “parece de Cristina”, Juez respondió tajante: “No tenga ninguna duda”. Y prosiguió: “El kirchnerismo colonizó el peronismo de la peor manera porque no se animan, no tienen autoridad, tienen miedo”, criticó a sus colegas. “Vamos a entrar a cara de perro como corresponde y daremos el debate. Tampoco hay que andar suplicando nada y que se hagan responsables de la conducta que toman”, dijo el diputado.

Juez confirmó que la privatización de Aerolíneas Argentinas estará afuera de la Ley Bases. “Hubo muchas concesiones. Hace 45 días que están cama adentro acá [el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo] Francos y su gabinete. Sacamos capítulos que ayudan a la idea de que esta no es una ley del Ejecutivo ni un capricho de Milei, sino que es un proyecto de consenso de varios actores”, dijo el legislador y apuntó que algunos de esos actores “no se animan a decirlo en público cuando la mirada inquisidora de Cristina los pone en aprietos”.

