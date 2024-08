Luis Juez criticó duramente la exposición del juez Ariel Lijo en el Senado

Escuchar

El senador nacional de Frente Pro Luis Juez se refirió a la exposición del juez federal Ariel Lijo, nominado por el Gobierno a la Corte Suprema junto a Manuel García-Mansilla, quien defendió su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado.

Al ser consultado acerca de lo que le dejó el paso del juez por el Senado, el cordobés sostuvo: “Nada”. “Creo que debo haber sido el único senador que no preguntó porque dije ‘voy a darle a Lijo, por lo menos, todo el tiempo que necesite para intentar persuadirme’. Le di 8 horas, te juro que lo escuché con una paciencia que mi mujer me reclamaría que tuviera para con ella, lo escuché, lo escuché, lo escuché y la verdad, un espanto. Mira que se podría haber lucido, en serio”, expresó el senador en diálogo con Radio Rivadavia.

“Fue un espanto, jugamos sin arquero. Un espanto, lo digo con todo respeto porque también tengo claro lo que significa incorporar ese lugar, es el lugar más importante que tiene la Constitución; el ministro de la Corte. Por eso va a estar hasta los 75 años, imaginate va estar 25 años; un cuarto de siglo. Y te juro, no lo tomes como una cuestión peyorativa; no encontré una sola cualidad técnica, jurídica, hasta te digo humana”, añadió.

Sobre si, durante la exposición, se le ocurrió hacerle alguna pregunta, afirmó: “Cuando estaba por terminar, dije ‘voy a golpear la última campana’, iba a levantar la mano. La única pregunta que le iba hacer; ‘¿Usted qué cree que le aporta su presencia a la Corte?’ Para ver que me iba a decir el tipo, y después dije no porque lo iba a tomar como una cuestión personal; pero no había encontrado nada, en ocho horas no encontré nada. Con mucho respeto. Claramente es un operador judicial, lo conozco. Yo hace 38 años que litigo, vivo de mi profesión”.

En la misma línea, el senador insistió: “No encontré una sola cualidad, te lo digo con mucha preocupación”. En otro tramo de la entrevista, al hablar sobre la postura del presidente Javier Milei, quien dijo que Ariel Lijo es el único que puede viabilizar la reforma judicial, señaló: “Vos podés querer una cosa pero la realidad es que Lijo es la cara más palpable de lo que está mal en la Justicia de Comodoro Py. Lo digo con respeto, o sea, Lijo es un operador judicial, el tipo que te va a garantizar claramente, si tenés un problema y sos un dirigente político, de que el tema no llegue a mayores. Ahora, eso no necesita la sociedad. El último rincón que le queda a la gente decente es la Justicia”.

“Hasta cuando le preguntaron sobre cuál era su opinión respecto al cupo de género, dije ‘bueno acá va a tener una salida’, ni siquiera en eso pudo dar una respuesta; salvo que se autoperciba de una manera que yo no conozco”, sumó. Por último, ratificó su postura sobre la exposición del juez Ariel Lijo para postularse a la Corte Suprema de Justicia: “Fue de una manera muy pero muy pobre, para ser un ministro de la Corte. Fue de una pobreza franciscana; esto no es una ofensa, es una descripción”, cerró.

LA NACION