Mauricio Macri desembarca en Córdoba para disertar ante empresarios e intentar reorganizar a un debilitado Pro

Primero llegó a Córdoba la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien ayer tomó distancia de Mauricio Macri e, irónicamente, le deseó “buen viaje” ya que el expresidente llegará este viernes en la ciudad. Macri disertará alrededor de las 13.30 en lo que considera “su casa”, la sede de la Bolsa de Comercio, y se reunirá con dirigentes locales de Pro. Hace unos meses, el expresidente dispuso la intervención del partido, atravesado por fuertes internas y busca ordenarlo de cara a las elecciones legislativas. Lo mismo pretende Bullrich, quien se mostró rodeada por dirigentes locales, aunque la funcionaria pretende llevarse los apoyos hacia las filas libertarias.

Hay expectativa por la visita del expresidente, teniendo en cuenta que Javier Milei oficializó ayer a Manuel Adorni como su candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires y de esta manera habrá un duro enfrentamiento en las urnas entre los libertarios y la fuerza macrista en el distrito principal en el que talla Pro.

La ministra participó ayer de un encuentro para promover el proyecto de ley antibarras. Estuvo con el gobernador Martín Llaryora acompañada por la diputada nacional de Pro Laura Rodríguez Machado, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, y la senadora Carmen Álvarez Rivero, quien directamente planteó que Macri debe cerrar un acuerdo con Javier Milei.

En diciembre el Consejo Nacional del Pro, presidido por Macri, designó interventora de la fuerza en Córdoba a Laura Alonso (quien lo acompañará) y habría un llamado a elecciones internas en noviembre. En Córdoba, Juntos por el Cambio (JxC) fue líder en las elecciones nacionales; el distrito le permitió llegar a la Rosada a Macri, quien por eso insiste en que se “siente” cordobés. Pero desde el desarme del 2024 a nivel nacional, LLA se quedó con la delantera y Milei desplazó a Macri en la preferencia de los electores, además de quedarse con algunos dirigentes.

Bullrich participó en Córdoba de una reunión por la ley antibarras y se mostró con dirigentes locales.

El propio senador Luis Juez, quien nunca fue macrista, pero sí una figura de LLA dejó la presidencia del bloque y coquetea con el Presidente en la búsqueda de una “bendición” para ser candidato a gobernador por los libertarios. Al menos, esa es su apuesta con la foto de la situación política actual. También el diputado Rodrigo de Loredo intenta que la UCR cierre un frente electoral con LLA a la vez que enfrenta la presión interna del sector comandado por Ramón Mestre para mantener la identidad.

Macri encabezará en La Calera una reunión para “alinear objetivos”. Desde el partido, dijeron: “La idea es que a partir de ahí podamos empezar a apuntalar a nuestros potenciales candidatos para el 2025″. Frente a una fuerza diezmada el camino es la renovación, para lo que el expresidente apuesta a dirigentes como Pablo Cornet (intendente de La Calera), Facundo Manzoni (productor agropecuario e intendente de Viamonte) y a Mariam Monguzzi (emprendedora, funcionaria en Villa Allende).

“No es momento de hablar de listas ni de alianzas, sino de reorganización. Hay que definir cómo seguimos y, después, se verá”, insiste un dirigente que participará del encuentro.

Bullrich, consultada sobre la posibilidad de alianzas, ayer dijo: “La consecuencia natural es converger. Yo soy parte del Gobierno y en esta mesa hay que gente que respaldó cada una de las reformas como Laura (Rodríguez Machado) y Gabriel (Bornoroni), también Carmen (Álvarez Rivero) en el Congreso”. Sobre Macri afirmó es “una persona que tiene una relación especial con Córdoba, así que yo le deseo el mejor viaje, la mejor conferencia”.

Hace unos días, a través de un posteo en su cuenta de X, Álvarez Rivero, junto al dirigente Sebastián García Díaz, le pidió una reunión a Macri para hablar sobre la intervención del Pro y el futuro del partido. “El Pro Córdoba, ha sido una gran decepción. Con muchos dirigentes que te seguían, pero que eran y son mediocres y traidores. Apoyamos la intervención creyendo que podía ordenarse tanta decadencia. Pero la interventora no vino nunca. Seguimos a la deriva”, dice el texto. Y agrega: “Aquí hace falta liderazgo y mano firme para llevar al Pro en Córdoba a un acuerdo con LLA, sin que eso suponga diluir el partido en los nuevos vientos que allí soplan. Pero tenemos la presunción de que no lo harás. Que mantendrás todo en veremos hasta último momento, para digitar las listas según conveniencias que no tienen que ver con Córdoba. Podría ocurrir que si no te dan lo que queres en Caba o GBA entregues Córdoba en una alianza con el radicalismo o incluso con el peronismo”.

Gabriela Origlia Por