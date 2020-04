Novaresio repudió la actitud de Alberto Fernández: "Me parece muy grave que el presidente retuitee una injuria y una agresión a un periodista". Fuente: Archivo

"Esto corre por mi cuenta, no compromete al programa, ni a mis compañeros ni a la emisora. Pero no puedo más que repudiar la actitud de Alberto Fernández ", sostuvo esta mañana el periodista Luis Novaresio en referencia al agravio contra Jonatan Viale que anoche retuiteó el presidente Alberto Fernández y luego borró .

Se trata de un tuit que escribió el periodista Dante López Foresi , director de la agencia El Vigía, en el que insultó a Jonatan Viale calificándolo de " gordito lechoso ".

"Alberto Fernández retuiteó el tuit y cuando los hacés simplemente es porque estás dando validez y estás de acuerdo con lo que dicen. Cuando yo retuiteo algo sin comentarlo le estoy dando entidad", afirmó el conductor de Novaresio 910 por radio La Red , y agregó: " Me parece muy grave que el presidente retuitee una injuria y una agresión a un periodista ".

"Alberto Fernández es el jefe de Estado de todos los argentinos, y no puede hacer esto. Me parece muy grave. Le juega muy en contra su estilo calenturiento. Como cuando le contestó a Jair Bolsonaro, aunque estemos de acuerdo; ya era el presidente de la Nación. Las opiniones calenturientas te las tenes que guardar ", aconsejó el periodista.

"Hay que decirle al presidente que esto no está bien y Jonathan Viale merecería una disculpa, hay que empezar a poner sustantivos y dejar de usar adjetivos", desarrolló Novaresio. Y criticó: " Los mundos adjetivados son los mundos generalmente autoritarios ; cuando se te terminan los sustantivos y no podés seguir argumentando, empezás a putear y a adjetivar; y es cuando no tenés razón", finalizó.