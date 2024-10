Luis Petri dijo que las Fuerzas Armadas sufrieron “destrato” durante la gestión de Alberto Fernández: “Los soldados que estaban en los regimientos no comían”

Escuchar

A 10 meses de asumir como ministro de Defensa, Luis Petri aseguró que se generó un cambio de 180° en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y denunció una dura situación que vivieron los soldados argentinos durante los últimos meses del 2024.

“Hoy, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, me contaba un hecho significativo y que habla de una época que dejamos atrás. Los granaderos no podían pisar la Sociedad Rural. Tenían impedido ir a sus exposiciones. No podían; no dejaban entrar al regimiento”, comenzó Petri en diálogo con LN+.

En esta línea, sostuvo que las fuerzas actualmente se encuentran “muy bien” y culpó a la gestión anterior de “demonizarlas”. “Lo de la Rural habla del destrato y la persecución, que tenía que ver con la falta de financiamiento y equipamiento. Nosotros hicimos la compra más importante de los últimos 40 años: los F16. Ahora hay una revalorización de las FF.AA.”.

Acto seguido, Petri procedió a dar otro argumento sobre la desvalorización de las fuerzas y contó otra prohibición que tenían: “Durante los últimos cuatro meses del 2023, los soldados que estaban en los regimientos no comían en los cuarteles”.

“Los despachaban a sus casas. No había comida para nadie; se tenían que ir con las viandas. Acortaban las guardias y el adiestramiento”, explicó el excandidato a vicepresidente y sentenció: “Hoy comen más de 20 mil”.

Por último, el ministro añadió que los cambios en las Fuerzas Armadas no se debieron a un aumento presupuestario, sino que se realizaron “con los mismos recursos”. “Lo que hubo, claramente, fue una reorientación del gasto. También se produjeron cortes de intermediarios, de los cuales había de seguros y de la provisión de alimentos. A partir de ahí se logró que coman todos los días en los cuarteles”. finalizó.

Petri se metió en el conflicto del Gobierno con universidades públicas

Un día después de la ratificación del veto a la ley de presupuesto universitario, Petri celebró la votación y señaló que “todos tienen que rendir cuentas”. “Seis de cada diez chicos termina la secundaria. Hay cuatro que se nos quedan en el camino. Pero lo más grave es que solamente el 13% lo hace en tiempo y forma”, expresó en alusión al número de graduados.

“Es imprescindible que las universidades, y fundamentalmente las universidades nacionales, las universidades públicas, rindan cuentas. Hace 20 años que la UBA no rinde cuentas”, indicó el titular de la cartera de Defensa y especificó: “Es insostenible”.

Además, cuestionó: “Hay un desmanejo y hay cajas de la política, dentro de la cual se encuentran las universidades. ¿No te parece sospechoso?”.

