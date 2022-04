Luis Puenzo: “Aún no me pidieron la renuncia, si me tengo que ir, me iré”

El director del el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis Puenzo, se refirió hoy a la decisión del Gobierno de intervenir el organismo que preside y a que Tristán Bauer, el ministro de Cultura, lo removiera de sus funciones. “Aún no me pidieron la renuncia, si me tengo que ir, me iré”, dijo.

En la manifestación se pedía la renuncia de Puenzo y se reclamaba un mayor presupuesto para el cine. En diálogo con AM 750, el funcionario explicó que hay un “mal entendido” e hizo referencia a que muchas quejas se basan en trascendidos que no tienen sustento real.

Además, Puenzo explicó que sabía desde hace días de la realización de la marcha pero que la había relacionado con los reclamos acerca de la “no renovación de un contrato de una secretaria académica y que ese tema iba a ser atendido por el rector de la escuela de cine” ya que él “estaba en reuniones en otro lado”.

En la marcha se hizo presente Bauer, sobre lo que Puenzo opinó: “Me pareció razonable que fuera y que hiciera la reunión que hizo en el Incaa”.

Ante la pregunta de si el Gobierno le pidió la renuncia, dijo: “No de una manera manifiesta, me he enterado por los medios. Hoy por la tarde, a las 16, tendré una reunión con Bauer, si me tengo que ir me iré. Me da lástima dejar a medio hacer lo que se comenzó y creo que la represión de la policía es muy repudiable y fue rara porque se hizo cuando la marcha iba a la escuela”.

Diferentes actores del sector audiovisual convocaron a una concentración que se desarrolla esta tarde frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) exigiendo la renuncia del titular del organismo, Luis Puenzo Gerardo Viercovich

El funcionario dijo que si es despedido o no, “no es relevante”, por lo que la discusión debe pasar por la crisis que se vive en el cine nacional. “Mi situación personal no es relevante, la situación en la que estaba y la que queda el Incaa es lo que debe importarle a la industria y a los espectadores del cine argentino”, explicó.

“Nosotros cuando impulsamos la Ley del Cine en el 94, en los años sucesivos el fondo de fomento recaudó 60 millones de dólares, que por ese entonces eran convertibles. Pero hoy la industria se multiplicó por 10 y el presupuesto del Incaa apenas supera la mitad. Esto lo hemos discutido con el Gobierno, así como alternativas diferentes”, dijo el funcionario.

Por otra parte, dijo que para enfrentar el problema del presupuesto, hizo una propuesta que fue desestimada por la actual gestión.

“Al mes de entrar, en 2020, sugerí algo similar a la Ley del Cine, que se paga un 10% al fondo del cine cada vez que se paga una entrada. Yo sugerí que se puede pagar un porcentaje en los abonos de streaming, algo que sería más fácil porque es con tarjeta, y no fue aceptado. En el Gobierno se discutió mucho, pero dijeron que era más genuino un impuesto directo a las plataformas y ese fue el temperamento que sostuvo la industria y que es una bandera que se luce más, pero es más difícil de conseguir. Como si para que saliera la Ley del Cine nos hayamos ido a hablar con los majors, las grandes productoras del cine de Hollywood, aún estaríamos esperando la ley”, explicó.

Además, aseguró que el presupuesto que se maneja hoy es de 5 mil millones de pesos al año, y el 31 de diciembre caduca. “Nadie ignora que hablar de subsidios es casi una mala palabra, es muy difícil sostener la necesidad de que la cultura sea protegida en la Argentina”, dijo.

“Un presupuesto mejor es imposible”

Sobre los reclamos de mayores asignaciones para la industria que se vieron ayer en la marcha, dijo que hace dos viernes salieron dos decretos con el presupuesto nuevo. “Eso está promulgado y vigente el presupuesto medio, así se llama y lo manda la Ley del Cine que dice priorizar la recuperación del costo de un presupuesto medio. Al aumentar el presupuesto medio, aumentó el 10% que corresponde por las vías digitales, que son un gran número de documentales, y pasó de 2 millones y medio de pesos a nueve millones seiscientos. El plan que trabajamos mejora en números”, argumentó.

No obstante, dijo que sabe que no es suficiente, pero es lo mejor, dado el contexto del país.

“Nos estamos tirando un tiro en el pie, porque los números son ostensiblemente mejores, y es imposible que podamos tener un mejor aumento de presupuesto en la situación en la que está la Argentina. En nuestra gestión, en esta situación, que ya era una situación de números desproporcionados entre lo que bajó el presupuesto del Incaa y lo que creció la industria, ya era antes de la pandemia. Después vino la pandemia, tenemos un presupuesto nacional no aprobado y es imposible pensar que en la Argentina debe haber para el cine más presupuesto que este”.

Así, advirtió: “En todo caso se trata de administrarlo bien, sanamente y de la mejor manera y la mayor inteligencia posible, de común acuerdo con la industria y quizás no lo supe hacer yo”.

Otro de los temas que quiso aclarar, y que cree que ayudó al malestar que tienen quienes piden su renuncia, es que trascendió un posible decreto sobre la asignación de más fondos para las grandes producciones en detrimento de las más pequeñas y que no es el que se envió a Presidencia.

“Ese proyecto de decreto que circuló es un viejo borrador que nunca salió del Incaa hasta el día que fue robado. Hace dos viernes salió en el Boletín Oficial el costo reconocido y los topes [de las producciones], pero ese mismo viernes se robó este borrador de decreto que debía ser enviado al Presidente de la Nación. Y el que trascendió tiene números muy diferentes del decreto que finalmente se mandó a la Secretaría Legal y Técnica, que no se si el Presidente firmará después de esto. Es un muy buen proyecto y no tiene nada que ver con el que se robó y circuló en la industria”, advirtió.

Por último, expresó: “No soy político y nunca lo fui y ésta, seguro, será mi última vez cerca de la política salvo por mis películas. Yo lo que lamento mucho y quiero transmitir si estos son los últimos días en la función, y hablo como cineasta y de estar hace décadas cerca del cine, tengo clarísimo que estamos en un momento muy difícil. El que tenga que arreglar esto tiene que escuchar este diagnóstico y hay resistencia en escucharlo y entenderlo. El cine está en un momento muy difícil en todo el momento por mil motivos y particularmente está en problemas con la protección y el fomento en la Argentina”.