Ramiro Marra reveló cómo bajo de peso y reflotó su peculiar método de ahorro

El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra reveló este jueves cómo bajó de peso en este último tiempo y reflotó su polémico método de ahorro a través de las latas de atún, un producto que en muchas veces resulta caro en las góndolas de los supermercados.

A través de su cuenta de Instagram, en el Día Mundial del Atún, el legislador aseguró que se comió todo el atún que tenía guardado en su casa y es por eso que perdió peso. “He bajado de peso, ¿Cómo lo he logrado? Me he comido todas las latas de atún, me quedan solamente dos”, comenzó el libertario.

“Maté dos pájaros de un tiro. Por un lado, bajé de peso, y por el otro, encontré un excelente mecanismo de ahorro, pero en la Argentina que conocíamos. No en esta nueva Argentina”, continuó, elogiando así al gobierno de Javier Milei por la baja en la inflación.

En ese marco es que explicó que ya no es momento de ahorrar en latas de atún, como solía afirmar durante el gobierno de Alberto Fernández. “Por eso me he comido las latas de atún, ya no es momento de stockearse, ya no es momento de comprar latas de atún”, siguió.

Tras ello, aseguró que le ganó a la inflación del atún y que al mismo tiempo recuperó su peso habitual. “He ganado un 50% si lo comparo contra la inflación, porque las latas subieron un 50% más que la inflación. Me ha ido bien, pero a parte he recuperado mi peso. Hoy en el Día del Atún festejo que la Argentina esté saliendo de un proceso de stockeo para entrar en un proceso de ingresos y de crecimiento”, cerró el legislador.

En 2022, cuando Marra ya había asumido su banca en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, publicó una curiosa foto de decenas de latas de atún acumuladas en un estante. “Yo invierto en atún”, escribió en su cuenta de X en aquel entonces para brindar explicaciones tras varios cuestionamientos y preguntas de usuarios.

En uno de sus videos de Tiktok, había dicho que tenía acumuladas alrededor de 60 latas porque “es un producto chico sin una fecha de vencimiento cercana”. En ese sentido, aseguró que estaba sacando un “40% de rendimiento” por su fuerte suba en comparación con la inflación mensual.

“Ahorro en atún como demostración simbólica de la decadencia argentina”, justificó en otro de sus posteos.

