Macri amplía la convocatoria y suma a la Iglesia, empresarios y la CGT

El Presidente envió hoy una carta con la invitación formal; entre los destinatarios está Cristina Kirchner Fuente: Archivo

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2019 • 14:22

Con una carta firmada por el presidente Mauricio Macri , el Gobierno puso en marcha formalmente la convocatoria para el acuerdo de estabilidad a los principales líderes de la oposición, entre los que se destacan la expresidenta Cristina Kirchner , los 24 gobernadores, los representantes de la CGT , la Iglesias Católica y Evangélica, empresarios y todos los precandidatos presidenciales.

Así, después de una primera aproximación con el senador Miguel Pichetto; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el exministro de economía Roberto Lavagna, el Presidente amplió la convocatoria a Cristina Kirchner y al exprecandidato presidencial Daniel Scioli.

Incluso, Macri llamó ayer por la noche a Scioli, con quien mantuvo una "buena conversación", según pudo saber LA NACION.

La misiva también fue dirigida al Grupo de los 6, que nuclea a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la CAME y La Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otros.

Desde la Casa Rosada advirtieron que "no es un plataforma ni un programa de gobierno ni un contrato de adhesión", sino de una invitación para discutir lo que para el Gobierno son "las 10 cosas que el mundo no tiene clara la posición de la oposición".

"Despejar esa duda es muy importante para el país", explicaron fuentes oficiales.

Encuentros cara a cara

El proceso, que no tiene plazos, continuará con reuniones bilaterales. Si bien "no hay espíritu" para alcanzar una fotografía con todos los actores presentes, no está descartada. A la ronda de llamados que ya comenzó el Presidente -habló con Massa, Urtubey, Lavagna, Pichetto y Scioli-, se le sumarán los encuentros cara a cara. Hoy, por ejemplo, Marco Lavagna se reunirá con Frigerio en la Casa de Gobierno.

La carta, en la que trabajaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se terminó de pulir hoy después del desayuno que compartieron con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El objetivo del acuerdo de 10 puntos es para alcanzar "tranquilidad económica para ahora y para el futuro", según describió un integrante del gabinete nacional.