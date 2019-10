Carrió compartió anoche el acto con Rodríguez Larreta y otras figuras del espacio

El presidente Mauricio Macri se vio forzado hoy a intermediar entre Elisa Carrió y Rogelio Frigerio. Fue después de que la diputada criticara duramente al ministro del Interior por beneficiar, supuestamente, al peronismo en la última campaña.

"Carrió tiene una visión. Yo confío en Rogelio (Frigerio). En todo lo que Rogelio ha hecho bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo", señaló Macri al hablar con una radio de Bahía Blanca, donde estará esta tarde de recorrida de campaña.

Cuando el periodista le repreguntó por lo que había dicho Carrió, el presidente respondió: "Debería preguntárselo a ella, no tengo esa interpretación. Honestamente creo que las PASO expresaron una situación dura que hemos vivido especialmente desde abril del año pasado".

Anoche Carrió, en un acto en el Club Aráoz en la ciudad de Buenos Aires, había sido particularmente crítica con Frigerio, a quien varias veces antes había vinculado con beneficios a favor del peronismo.

"Fíjense lo que hace el Gobierno nacional, yo no entendía por qué, porque Frigerio esconde muchas cosas, total a mí no me importa Frigerio. Además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno. Porque las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura. Y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos, eran del PJ. Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición".