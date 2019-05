Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El presidente Mauricio Macri recorrió esta mañana un nuevo taller de mantenimiento de la línea Roca del tren y se refirió a la tragedia de Once y a quienes lo "precedieron". Acompañado por familiares de víctimas, el mandatario dijo: "Ellos han sufrido en carne propia el mal ejercicio del poder".

"Hacía 40 años que no se invertía en seguridad en los trenes de pasajeros del área metropolitana. En tres años y medio pusimos el ferrocarril Roca en plenitud: electrificado, con frenos automáticos. Esperamos que dentro de pocos meses todos los trenes del área metropolitana tengan los mismos mecanismos de seguridad", sostuvo.

"¿Qué pasó? ¿Por qué durante 40 años todos aquellos que nos precedieron en el ejercicio del poder no se ocuparon, no lo hicieron? ¿No supieron? ¿No quisieron? ¿Es porque no se veía?", preguntó el Presidente en forma retórica.

"Uno empieza a sentir que podíamos, que era mentira todo lo que nos habían dicho. Que no era imposible tener un tren de calidad, seguro y en hora, y que un Estado que funciona de verdad lo podía hacer", agregó.

Acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich , funcionarios y familiares de víctimas de Once, Macri habló de la administración anterior sin mencionar a la senadora y expresidenta Cristina Kirchner . "Después de la peor tragedia [Once] se lanzaron a comprar cosas sin tener idea clara de cómo, para qué. No era así, las cosas hay que planificarlas, estudiarlas, como estamos haciendo ahora. Tenemos proyectos a cuatro años, a ocho, a 12", afirmó.

Según Macri, su administración hizo algo "mucho más profundo que pasar de freno de mano a freno automático". Enumeró: "Pasar de la desidia a la acción, del abandono al hacer todos los días para construir una nueva realidad, de la corrupción a la transparencia".

"Esto requiere de mucha gente honesta trabajando y llevándolo a cabo y cuidando el mango de todos los argentinos. No tenemos de más, no sobra. Tenemos que estar seguros de que cada cosa que compramos sirve, va a funcionar por muchos años. No para tener un acto lindo", concluyó.

