Malamud dijo que hay una “ajenidad absoluta” de la sociedad con la política y comparó el poder de convocatoria de la Selección con el Cristina Kirchner

Andrés Malamud sostuvo hoy que hay una “ajenidad absoluta” de la sociedad con la política. El politólogo comparó además el poder de convocatoria de la Selección con el de Cristina Kirchner, y apuntó contra el rol del Estado en las concentraciones masivas. “En la marcha de los 5 millones, la gente creyó entender que no necesita la política”, señaló.

“Cristina es la lidereza popular más relevante en la Argentina en este momento, y la que mayor capacidad tiene para reunir una multitud en la calle, pero no consigue juntar ni una pequeña multitud que diga a los jueces ‘esto no lo vamos a permitir’”, argumentó Malamud en diálogo con Radio Mitre, en relación al poder de convocatoria de la vicepresidenta.

“Mientras tanto, la Selección reunió 5 millones de personas que se juntaron sin muertos y sin asistencia del Estado. El Estado fracasó de una manera crasa y evidente y la sociedad se hizo cargo; la seguridad estuvo a cargo de los ciudadanos”, continuó Malamud.

Y en ese sentido comparó: “Los muchachos de Cristina decían ‘qué quilombo se va a armar si la tocan’. La tocaron, la condenaron, y no salieron dos gatos a la calle a defenderla”.

Si bien el politólogo aclaró que está situación pude cambiar en el lapso de seis meses, aclaró: “Hoy, mi impesión es que en esa marcha de los 5 millones, la gente creyó entender que no necesita de la política, que se auto-organiza. No necesitó darle pleitesía a los gobernantes”.

En esa misma línea, Malamud se refirió a la llegada de la Selección y como esta eludió cualquier tipo de encuentro con el Gobierno para planter el cocepto de lejanía con la política. Asimismo, también recordó como el equipo de Scaloni evitó reunirse también con el exmandatario Mauricio Macri.

“La política hoy contamina, es una tristeza. La interpretación de la gente es que cuánto más lejos esté la política, mejor. Y esto no solo pasa en Argentina, sino en todas las democracias occidentales. Esto es un problema porque sin política no nos podemos organizar para salir adelante, podemos organizarnos para sobrevivir en una marcha, pero no para que la Argentina baje la inflación”, remarcó Malamud.

