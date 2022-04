Malas noticias de la Corte para Lázaro Báez De Vido y Schiavi: rechazó los recursos que habían presentado en causas de corrupción

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 continúa con el juicio oral por la Tragedia de Once, ocurrida el 22/02/12, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionara con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal de Once. Hay 29 imputados, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En la causa se investigan los delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, y defraudación, en perjuicio de 51 víctimas fatales y 789 lesionados