Malvinas: cayeron las acciones de las petroleras que operan en Sea Lion, pese al repunte de los precios internacionales

Este miércoles el Consorcio Británico Rockhooper, uno de los dos inversores del proyecto Sea Lion en el mar argentino a 220 km de las Islas Malvinas, junto a la empresa israelí Navitas Petroleum, señaló que las sanciones que la Argentina impuso a las compañías que exploten petróleo en las islas Malvinas son “ilegítimas” y que seguirán avanzando con el proyecto Sea Lion. En su informe semestral, la empresa indicó que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.

La misma Rockhooper anunció hace una semana su intención de recaudar 200 millones de dólares para capitalizar el proyecto, de los cuales, dijo, ya había reunido más de 20 millones en 48 horas. También, el gobierno isleño anunció la semana pasada que prorrogó los contratos petroleros por cinco años con una ampliación de dos. Además, se confirmó la recuperación de una ruta naviera a partir de noviembre que une Punta Arenas (Chile) con Puerto argentino, que abastecerá de logística necesaria en un momento clave de expansión económica para el archipiélago. Todas fueron señales a los mercados para demostrar que la explotación petrolera offshore en los mares australes continuará.

Sin embargo, un reciente informe elaborado por la Consultora Neodelfos indicó que las dos compañías vinculadas al desarrollo petrolero autorizado por el gobierno de las Islas Malvinas en Sea Lion, tuvieron un “septiembre negro” con fuertes retrocesos bursátiles: Rockhopper Exploration perdió cerca del 18% y Navitas Petroleum alrededor del 11,5% durante el mes. Una baja que comenzó el 3 de septiembre pasado, coincidentemente con el discurso que dio el presidente Javier Milei por cadena nacional.

Cadena Nacional - Las Islas Malvinas y la seguridad nacional Presidencia

El 2 de septiembre cada acción de Rockhooper, dueña del 35% del paquete accionario del negocio, cotizó 80 peniques (p), pero bajó a 63 p el 8 de septiembre, tuvo un alza el 15 del mismo mes donde llegó a 75p, pero termina el mes con un valor de 64p, lo que significa una caída de su cotización bursátil en la Bolsa de Londres del 17,9%.

En el caso Navitas Petroleum, (accionista mayoritaria con el 65%) es similar, arrancó el mes cotizando 13.350 ILS, pero bajando a 11.820 ILS al final del mismo mes, en la Bolsa de Tel Aviv. No tuvo vaivenes, su caída fue inferior a la de Rockhooper pero no dejó de ser significativa, acumulando una pérdida aproximada del 11,5%. Según informó la Consultora Neodelfos.

Todo esto se dio en un contexto muy favorable en septiembre para el negocio petrolero, ya que las empresas del rubro tuvieron un desempeño auspicioso, posicionándose como el sector más fuerte y resistente ante la volatilidad de los mercados globales. El principal motor de este rendimiento fue el alza del precio internacional del crudo, con el barril de Brent superando la barrera de los US$100 (llegando a cotizar a más de US$105-US$113 a lo largo del mes) debido al recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente.

En Latinoamérica también fue un mes beneficioso para las petroleras, Petrobras (Brasil) fue una de las grandes ganadoras del mes. Sus acciones preferentes en São Paulo (PETR4) registraron un avance, pasando de 46.87 BRL a 49.96 BRL durante septiembre, lo que representa una suba aproximada del 6.59% en el mes. YPF tuvo una leve caída en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del 1,70% el mismo mes.

Hasta ahora, la Argentina anunció sanciones y encabeza una escalada diplomática muy fuerte con el fin de frenar la explotación de recursos naturales en el Mar Argentino y en las Islas Malvinas. Una jueza Federal de Tierra del Fuego también ordenó suspender la explotación de petróleo en Sea Lion, pero son todas medidas que, por ahora, son difíciles de ejecutar, debido a la capacidad de alcance territorial que tiene el país sobre las Islas Malvinas. Las empresas que operan allí dicen hacerlo con permiso isleño al que le reconocen la jurisdicción, algo que, por ser territorio en litigio, para la Argentina no lo es.

La situación es compleja, pero la inestabilidad política que genera el debate puesto en la agenda genera una nueva dimensión dada en la posible falta de confianza de los inversores que no quieren correr el riesgo de participar del proyecto que puede pasar a depender de un conflicto diplomático entre Argentina y el Reino Unido. Al menos por ahora hasta que el panorama se aclare o bien, algo poco probable en lo inmediato, termine de definirse.