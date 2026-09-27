Malvinas: el ministro de Defensa de Kast respaldó la autodeterminación de los isleños y su relación comercial con Chile

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo [refiriéndose al Reino Unido], ¿no es cierto?, hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, afirmó el ministro de Defensa Nacional de Chile, Fernando Barros Tocornal, en una entrevista otorgada a Radio Polar de Magallanes.

Fue una declaración al menos confusa, porque por un lado sostiene el apoyo de Chile a la Argentina en su reclamo de soberanía por las Islas Malvinas y, por otro, habla del reconocimiento a los 200 años de soberanía del Reino Unido en las islas, no lo menciona como un caso de ocupación colonialista y habla de respetar “la voluntad de los isleños”, cuando la posición argentina comienza aclarando diplomáticamente que el punto de partida es no reconocer el derecho a la autodeterminación de los isleños.

El ministro chileno fue más allá y apoyó la operación comercial proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. El mismo 3 de septiembre pasado, cuando el presidente Javier Milei habló por cadena nacional y anunció que se reforzarían las sanciones a las empresas que operen comercialmente en las islas, la empresa naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno de las islas para sostener una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Al respecto, el funcionario chileno aseveró que la comunidad magallánica tiene “el derecho de ejercer el comercio” y que “no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades”.

Kast y el presidente Javier Milei en el palacio de La Moneda, a principios de septiembre Presidencia

Sorprendió también el ministro Barros Tocornal al referirse a los compromisos asumidos por Chile en el Mercosur, porque al ser consultado al respecto, dijo: “Hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los compromisos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur”.

El ministro de José Antonio Kast, aliado de Milei, manifestó así que se podría reconsiderar el compromiso de Chile ante el Mercosur sobre las restricciones, avalando de algún modo el impacto positivo para los intereses de los isleños que podría generar esta ruta marítima sobre las exploraciones de hidrocarburos en el área en litigio, Sea Lion.

En la Declaración del Mercosur de 2011 los Estado asociados, incluido Chile, se comprometieron formalmente a impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y a no brindar soporte al saqueo de los recursos naturales en disputa. Pero las palabras de Barros sembraron dudas al respecto, sobre todo al compromiso irrestricto de este acuerdo porque, de algún modo, relativizó el peso de los tratados sudamericanos.

Compromiso de La Moneda

La calificación de ese histórico consenso como algo “no obligatorio legalmente” y de carácter “parcial” dejaría sin efecto práctico el compromiso que el presidente Kast firmó el 3 de septiembre de 2026, en formato de una declaración conjunta en el Palacio de La Moneda junto a Milei.

Este acuerdo reafirmó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes en el marco de los tratados de 1881 y 1984, e incluyó un respaldo explícito de Chile a los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de compromisos para evitar actividades logísticas ilegales de pesca e hidrocarburos en la zona. Todo esto se contrapone con los dichos de Barros Tocornal.

El cartel de "Falkland Islands", instalado en Puerto Argentino

En paralelo, esta semana se conoció que la Falkland Islands Development Corporation, agencia de desarrollo económico del archipiélago, anunció la designación de Josh Smith como su nuevo director general. Smith, que supo ser miembro de la Asamblea legislativa de las islas, tiene una relación muy cercana a las empresas del sur de Chile.

En Chile existen opiniones divididas respecto a la posición de Chile frente a las Malvinas, mucho más luego de las declaraciones de Milei, en septiembre pasado, durante el Foro Madrid en Santiago de Chile. Allí, el presidente argentino elogió las políticas económicas del dictador Augusto Pinochet y reivindicó el período posterior al golpe de Estado de 1973, lo que generó fuerte rechazo por parte de la oposición política, que manifestó su enojo repudiando que un mandatario extranjero glorifique una dictadura que violó los derechos humanos.