Malvinas: exhiben actos de vandalismo contra placas y ofrendas argentinas en el cementerio de Darwin

“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá [mostrando un basural entre los pastizales] porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, señala el periodista Samuel Rojas, del Canal Teletrece de Chile, enviado a las Islas Malvinas para mostrar como viven los 190 ciudadanos chilenos radicados en el archipiélago.

Durante su informe, Rojas hace un detenimiento en el Cementerio de Darwin donde descansan 249 caídos en la guerra de 1982, para mostrar a las cámaras como detrás de la Cruz Mayor del cenotafio aparecen placas tiradas que fueron colocadas allí como tributos conmemorativos, pero también objetos personales dejados por familiares de los combatientes argentinos como ofrendas, los cuales fueron arrojados fuera del perímetro como material de descarte, acumulándose en una suerte de basural improvisado detrás de la cerca blanca que lo rodea.

El cementerio de Darwin y las placas que los isleños tiran

Durante el informe televisivo se puede observar, por ejemplo, una placa colocada recientemente por una emisora radial de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. “Malvinas nos une” - Abril 2026”. Se la ve como violentada y arrojada en las inmediaciones del cementerio, junto a ella se observan muchos listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas. Todo como arrancado a la fuerza y tirado a un costado de las cercas.

Los propios isleños dan cuenta de que esto no había sucedido hasta ahora: el Cementerio de Darwin siempre fue un lugar respetado por los locales, nunca se vieron estos actos vandálicos, salvo algún hecho aislado, pero no con tanto encono como muestra el informe de la TV chilena.

Darwin era el único lugar en las islas donde las autoridades hacían la “vista gorda” para que familiares puedan mostrar una bandera argentina, algo prohibido en todo el archipiélago desde el año 2014, cuando se decretó una es norma estricta de cumplimiento local que prohíbe exhibir banderas, atuendos o realizar manifestaciones públicas que pongan en duda la soberanía del Reino Unido en las islas. Esta iniciativa fue impulsada en su momento por Kris Thorsen, una isleña que reclamaba al gobierno local que interviniera a través de la Policía Real ante cada gesto de parte de un argentino que pudiera ser considerado una provocación.

Un cartel exhibido en las Islas Malvinas Captura de T13

El informe entrevistó a varios residentes isleños que no dudaron en increpar al presidente argentino. “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos” dice el graph principal que acompaña toda la cobertura. También se manifiestan los chilenos en favor de la voluntad de los isleños de seguir perteneciendo al Reino unido.

La ruta de Punta Arenas

El trabajo periodístico también tenía como objeto mostrar cómo se preparan los isleños para reestablecer la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, que dejó de funcionar en 2002. “Creo que es una buena noticia para los isleños, ya que no solamente en los productos alimenticios o de construcción o todo lo que tú te imagines, va a ser más cercano”, señala uno de los chilenos residentes. Otra chilena en Malvinas detalla que la creación de esta ruta con Punta Arenas “es muy beneficiosa para Magallanes. Y, lamentablemente, lo que puede decir Argentina sobre nuestro país, no nos tiene que incumbir mucho. Porque son temas que les corresponden a Chile, no a la Argentina”.

Si bien la cancillería argentina rechazó este tipo de colaboración de Chile con las islas, ayer se conoció que la empresa Easter Island Naviera, dueña del contrato naviero con las islas, publicó el tarifario oficial con el que operará el buque mercante de bandera chilena Danstar a través del Estrecho de Magallanes. Lo hizo en el propio portal de la Falkland Islands Development Corporation, la organización isleña encargada de todos los negocios locales. El primer viaje estaría programado para la primera semana de diciembre.

Todo este nuevo escenario, los actos de vandalismo, la posición de Chile, que formalmente sigue apoyando a la argentina en foros internacionales, pero que desarrolla y expande su comercio con las islas, forma parte de las consecuencias, quizás esperables, que podían aparecer desde que la Argentina comenzó la escalada diplomática por la soberanía de las islas y contra el avance del proyecto petrolero de Sea Lion.