Una réplica de la bandera de Malvinas que exhibió la selección llegó a las islas junto a un grupo de excombatientes

Una réplica de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que la selección argentina exhibió tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, llegó a las islas junto a una delegación de excombatientes provenientes de La Matanza, La Plata y Córdoba, que regresaron al archipiélago acompañados por familiares.

A 44 años de la guerra de 1982, los veteranos recorrieron Puerto Argentino, el cementerio de Darwin y otros escenarios donde se desarrollaron los combates, según reconstruyó La Opinión Austral. Uno de los momentos más significativos del viaje tuvo lugar precisamente en Darwin, donde desplegaron la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, una réplica de la que se convirtió en una de las imágenes emblemáticas del Mundial.

Uno de los momentos más significativos del viaje tuvo lugar en el cementerio de Darwin, donde la agrupación desplegó una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”

La bandera original adquirió notoriedad después de la victoria argentina sobre Inglaterra en las semifinales del torneo. Cuando el partido ya había terminado y los jugadores celebraban la clasificación junto a los hinchas, Giovani Lo Celso levantó una sábana pintada con esa consigna que había caído al borde del campo de juego. Cristian Romero y Lisandro Martínez se sumaron de inmediato a la escena y la fotografía recorrió el mundo.

Detrás de aquella imagen hubo una historia particular, como detalló LA NACION meses atrás. Horas antes del encuentro, un grupo de hinchas confeccionó la bandera con una sábana y pintura en aerosol en el hotel donde se alojaba la selección en Atlanta. Como la organización había prohibido el ingreso de pancartas con referencias al conflicto de Malvinas, lograron introducirla de manera clandestina al estadio y, ante el riesgo de que fuera confiscada por la seguridad, decidieron arrojarla al campo de juego durante los minutos finales del encuentro. La improvisada maniobra terminó dando origen a una de las postales más recordadas del campeonato.

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