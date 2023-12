escuchar

ROMA.- Con pañuelos verdes, banderas argentinas, carteles con fotos en blanco y negro de desaparecidos que rezaban “Nunca más”, “Memoria y Justicia”, “Los derechos huamanos no son un curro”, “Argentina libre y democrática siempre”, unos 60 argentinos se juntaron este mediodía en la emblemática Piazza del Popolo para recordar los 40 años de democracia en el país y para dejar en claro su enorme preocupación ante la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei y el “serio riesgo de un gobierno antipopular, con intención de arrasar con los derechos humanos y las conquistas sociales logradas”.

Convocados a través de las redes sociales por el grupo “ Argentinos en Italia por la Memoria, Verdad y Justicia ”, los compatriotas, de todas las edades y acompañados por referentes de partidos y asociaciones italianas y latinoamericanas que defienden los derechos humanos, del grupo feminista “Ni una menos”, de colectivos LGTB y de izquierda, hicieron una ronda alrededor del obelisco de la Piazza del Popolo, evocando a las madres de Plaza de Mayo. Luego, micrófono en mano, lanzaron críticas al flamante gobierno de Milei, “por sus posiciones negacionistas respecto de la última dictadura militar y porque quiere cancelar las políticas de Estado por los derechos humanos, conquistadas con muchísimo esfuerzo por la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que aún buscan a los 30.000 desaparecidos”.

Manifestación de unos 60 argentinos en la Piazza del Popolo “ante el serio riesgo de un gobierno anti popular con intención de arrasar con los DDHH y conquistas sociales, logros de 40 años de democracia” #Roma @JMilei 👇🏻 pic.twitter.com/J79YDLQrX0 — Elisabetta Piqué (@bettapique) December 10, 2023

Jorge Ceriani, uno de los organizadores de la manifestación junto a Diana Caggiano. ambos miembros del grupo de “Argentinos en Italia por la Memoria, Verdad y Justicia”, destacó que si Milei había llegado al poder había sido gracias al apoyo mediático. “El poder mediático tuvo una gran importancia en su elección y lo seguirá teniendo para sostenerlo y en la batalla que piensa hacer para hacer retroceder a la Argentina sobre todo en cuanto a la política de derechos humanos”, dijo.

“Estamos acá para reiterar nuestra adhesión al proyecto construido después de una dura batalla, habiendo pagado muy caro, con 30.000 desaparecidos, la llegada de la democracia y estos 40 años corren un riesgo muy grande con este proceso que se abre hoy en la Argentina”, agregó. En otros discursos, al margen de críticas a las ideas libertarias, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, también fue expresado el temor a que puedan revertirse las conquistas obtenidas por los movimientos feministas, entre ellas, el derecho al aborto “legal, seguro y gratuito”, también presente en las banderas verdes. En una jornada de sol radiante, mientras tanto se veía mucha gente paseando por la Piazza del Popolo, donde justo ayer la comuna de Roma inauguró un enorme árbol de Navidad.

Giorgio Corrente, psicoanalista ítalo-argentino, recordó que casi 1 millón de argentinos debieron exiliarse debido a la última dictadura militar, “algo que provoca traumas, enfermedades y muerte” y advirtió que “con un gobierno como el que comienza hoy, seguramente recibiremos acá a más compañeros”. Destacó, por otro lado, que en Italia todavía podían hallarse nietos de desaparecidos, como también indicó Pietro Paolo, activista que está al frente del proyecto de Red por la Identidad por el que, desde hace diez años, quienes nacieron entre 1974 y 1983 tienen dudas de su origen, pueden acercarse y ponerse en contacto con el grupo de las Abuelas.

Manifestación de argentinos en Roma en contra del gobierno de Javier Milei

El discurso más aplaudido fue el del excónsul italiano, Enrico Calamai, figura de gran prestigio y reconocida ya que durante la dictadura, estando en Buenos Aires, contra viento y marea ayudó a salir del país a muchísimos connacionales perseguidos. Calamai confesó que sentía “mucho dolor” este domingo en el que paradojalmente se celebraba el Día internacional de los Derechos Humanos y en la Argentina asumía “un personaje” como Milei. Consideró que el nuevo gobierno está marcado por un “negacionismo sistemático, que quiere aplastar la memoria de lo que pasó, para poder llevar adelante los objetivos de la dictadura, que eran objetivos socio-económicos, un mundo en el que sólo cuenta la ganancia, en el que el extractivismo funcional a la ganancia es alentado, un mundo en el que ya no existe una ética política, un mundo en el que ya no hay verdad, en el que ya no hay justicia”.

El exdiplomático italiano definió de todos modos el fenómeno Milei como “parte de un problema mundial, no sólo argentino”. “Recordemos a Trump, recordemos a Bolsonaro, recodermos a Berlusconi, con quien quizás todo ha comenzado, recordemos a Meloni... Hay una suerte de brecha o distancia sideral entre los pueblos y las clases políticas que se adueñan del poder”, denunció. “Yo tengo mucho miedo de lo que se puede desencadenar en la Argentina y espero que la resistencia continúe en una manera no violenta y que logre hacer razonar a este pueblo atemorizado, que se hace daño a sí mismo, que caprichosamente ha elegido la única posibilidad alternativa que se le proponía, pero que irónicamente le hace daño”, agregó. “Espero que el pueblo pueda recapacitar a nivel social sobre las posibilidades reales que la Argentina tiene, que ha conquistado en los años y a las que no puede renunciar”, concluyó.

Entre la multitud, que coreó consignas como “¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza!”, “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!” y “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, también estuvo el abogado argentino Jorge Ithurburu, presidente de la ONG 24 de Marzo, que aseguró a La Nación que, más allá de las dificultades que podrán surgir con el nuevo gobierno libertario, seguirá trabajando para que continuen los procesos vinculados a la dictadura y a los desaparecidos.