Manuel Adorni adelantó cambios en las conferencias de prensa del Gobierno: “Que sea un privilegio”

El Gobierno prepara una resolución para volver más estricto el acceso de periodistas y medios a la Casa Rosada. Así lo planteó esta noche el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien lo presentó como un valor, o una suerte de reconocimiento al mérito, más que como una restricción. “Vamos a hacer una sala de prensa de elite. Periodistas que pueden demostrar que merecen estar cerca del Presidente de la Nación”, afirmó el funcionario en diálogo con Luis Majul en la pantalla de LN+.

Según anticipó, el Gobierno trabaja en una resolución para restringir el acceso tanto a la Casa Rosada como a la sala de conferencias donde él se presenta casi a diario. “Estamos trabajando en una nueva resolución: vamos a hacer que sea un privilegio estar en la sala de conferencias de la Casa Rosada y que sea un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada”, afirmó en La cornisa.

Luis Majul le había preguntado por la situación de la periodista Silvia Mercado, quien presentó un amparo para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le restituya la acreditación de ingreso a la Casa de Gobierno.

En ese sentido, contó que se buscará la “excelencia” para “acreditar medios según su alcance, según su audiencia, y además exigiendo determinadas características el periodistas, en término de experiencia, que tenga relación de dependencia con los medios”. “ Vamos a buscar que les dé orgullo tener acceso a la sala de conferencias ”, insistió.

El responsable del área de comunicación del Gobierno, evaluó que la intención del Ejecutivo se centrará en “jerarquizar el trabajo de periodista en Casa Rosada”.” Vamos a hacer una sala de prensa de elite. Periodistas que pueden demostrar que merecen estar cerca del Presidente. Porque perdimos eso, que un periodista acreditado en la Casa Rosada tiene que sentir un honor por estar ahí”, sintetizó.

Del mismo modo, Majul le preguntó a Adorni acerca de los entredichos de Milei con diferentes periodistas. El funcionario postuló que para la administración de La Libertad Avanza no está mal que el Presidente desmienta a un periodista con nombre y apellido y sostuvo que no es desproporcionado. Fue tajante: “ La mentira no la soportamos ”.

“Menos de un periodista que hoy te miente con una cosa y mañana te puede mentir con temas mucho más graves y sensibles que incluso puedan poner en riesgo a la Argentina. No lo vamos a permitir. ¿Por qué tenemos que soportar la mentira, porque es el presidente de la Nación? La mentira no la vamos a tolerar nunca, venga de quien venga. Vos te podés equivocar, lo que no podés es decir una mentira para dañar”, indicó.

La medida retrotrae inmediatamente a otra iniciativa que el gobierno de Javier Milei impulsó, el 27 de junio pasado, y tuvo que retrotraer en cuestión de horas, ante el rechazo generalizado de profesionales y medios: la decisión de reimponer la matriculación obligatoria de los periodistas, una decisión del gobierno de facto de 1944, a la que ya se opuso la Corte Suprema en 1985, por considerar que choca contra el derecho constitucional a la libre expresión y la búsqueda de información.

Ante la repregunta de Majul, Adorni señaló que la Casa Blanca exige condiciones similares: que solo acceden a la sede oficial estadounidense medios nacionales y periodistas con relación de dependencia y experiencia de 10 años. “Perdimos eso, que un periodista acreditado en la Casa Rosada tiene que sentir [como] un honor estar en la Casa Rosada”, afirmó.

Desde la Presidencia, Milei embiste con frecuencia contra periodistas. Los tilda de “calumniadores”, “imbéciles” y “ensobrados”, entre otros calificativos. El lunes pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por los ataques de Milei, al que le pidió “tolerancia”. El 7 de junio, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió: “Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario”.

Por otro lado, el vocero minimizó las turbulencias relacionadas a la actividad negativa del mercado de las últimas semanas ligadas a la suba del dólar blue, el riesgo país, y la caída de algunas acciones y bonos. Nuestro único objetivo es levantar el cepo cambiario, que es lo más nefasto que hay, es una imagen de lo más nefasto del kirchnerismo, que frena crecimiento, inversiones, desarrollo”, aseguró.

Manuel Adorni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada

En cambio, explicó: “Tenemos clarísimo hacia dónde vamos, digan lo que digan”. “Sabemos que lleva tiempo, que es un proceso, pero sabemos que vamos a llegar. Nuestro objetivo cuando levantemos el cepo es no correr ningún riesgo”. “Para nosotros, la inflación ya es técnicamente un tema del pasado (porque ya hay déficit cero y habrá emisión cero)”, dijo y enfatizó: “El ciclo recesivo no se va a profundizar más. Consideramos que el punto bajo de la ‘V’ ya pasó”.

También se refirió a las críticas que giran sobre los repetidos viajes al exterior de Javier Milei y algunos de los conflictos con líderes mundiales como ocurrió con España o Brasil. “Tendría que estar más acá, hacer cosas acá”, le dijo Majul y Adorni contestó: “ El tema es que lo que tiene que hacer, lo hace . De hecho, odia viajar, es un problema para él. El populismo nos desacostumbró a ser normales y dentro de esa normalidad está que el Presidente viaje a vender la Argentina”. “El Presidente va a seguir viajando y a va a seguir viajando todo lo que pueda”, señaló.

Para cerrar, insistió con su posición: “Ni en Brasil ni en España el Presidente ha insultado. ¿Cuál fue el insulto? Una descripción. En España ha quedado demostrado que el Presidente tenía razón en su descripción. A la mujer de Pedro Sánchez ni la nombró”. “Al Presidente lo trataron de drogadicto, sí que lo ha insultado gran parte del gabinete español y ninguno ha perdido su cargo”, agregó y manifestó: “¿En qué nos ha perjudicado comercialmente? ¿En qué nos ha perjudicado en la relación con los pueblos? En nada, en absolutamente nada”.

