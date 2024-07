El duro pronóstico de Carlos Castagneto y sus críticas al plan económico del Gobierno: “Termina con un corralito”

Escuchar

El diputado nacional por Unión por la Patria (UxP), Carlos Castagneto, criticó la política de déficit cero que impulsa el presidente Javier Milei junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En declaraciones radiales, vaticinó un nuevo “corralito” y aseguró que se deberá a que el Gobierno se quede sin plata por negarse a emitir pesos. Asimismo, tildó al oficialismo de “cruel” e “insensible”, y dijo que el panorama socioeconómico es peor que en el 2001.

Durante su paso por Radio 10, el extitular de la AFIP acusó a Milei de haber generado una “situación de crisis” tras su desembarco en Casa Rosada el pasado diciembre. “Al Presidente no le importa nada”, aseveró. Más adelante, con el foco puesto en el plan económico del Ejecutivo, el legislador del bloque opositor advirtió al jefe de Estado sobre las consecuencias de llevar adelante un nuevo esquema monetario que permita alcanzar la “emisión cero total”.

“Vamos a ser realistas: el Gobierno se va a quedar sin plata si no emiten billetes, se va a chupar todo el presupuesto y no le va a pagar los bonos a los bancos, ¿y sabes que va a pasar? Esto termina con un corralito. Esto termina con la clase media con los bienes incautados. No hablen más con términos técnicos. Cuando no le paguen más a los bancos, le van a chupar la plata de los ahorros a la gente. Por eso la gente está sacando la plata de los bancos y comprando dólares”, alertó.

Carlos Castagneto, diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la AFIP Twitter

“Este Gobierno está desarticulando todo. Es siniestro lo que están haciendo. Yo estoy muy preocupado de cómo puede terminar. Ni en el 2001 vi en la calle lo que veo hoy. Siguen con la timba financiera con Caputo a la cabeza. Tienen los alimentos en los galpones. No les importan los pobres”, siguió Castagneto.

También criticó a integrantes del peronismo que hoy forman parte de la administración Milei. “Tenemos que depurar el Estado de los peronistas. Los peronistas no pueden estar en este Gobierno. Hay que sacar a [Daniel] Scioli del peronismo”, opinó. Luego, apuntó contra el exministro del Interior y actual jefe de Gabinete de Milei: “Quisiera ver los padrones, si no está Guillermo Francos en el peronismo. Es tan perverso. Se hace el que no entiende, el que después Milei lo caga”.

“[Francos] es la cara visible de un Gobierno que le miente a los gobernadores y después los gobernadores van de rodillas a Tucumán. ¿Para qué firmaron ese pacto, esa farsa? Al gobernador, dentro de tres meses, le van a dar la espalda. ¿y qué van a decir? ¿Yo firmé un pacto por un dogma de fe? Están empobreciendo el federalismo. Lo único que hacen es tocarle la cola a los más vulnerables y a los ricos nada. Esto no puede seguir siendo así”, sumó.

Sobre el final del intercambio radial, el extitular de la AFIP dijo estar “cansado” del Gobierno y denunció que “hacen todo lo que están haciendo porque son malvados”.

Emisión cero, el nuevo objetivo económico de Javier Milei

Con la premisa de que ya pasó la primera fase de su administración con el déficit cero, el presidente Javier Milei anunció este sábado que la próxima semana irá hacia la emisión cero y que cerrará todas las canillas que hacían que ese proceso continuara abierto. Así impulsará una profundización del régimen monetario que no implicará modificaciones en el tipo de cambio oficial actual. Asimismo, el mandatario anticipó que el miércoles terminará con el problema de los puts, un instrumento que permite a los bancos vender bonos del Ministerio de Economía al BCRA si proyectan una pérdida de valor y hacerse de los pesos.

Durante la entrevista que dio el sábado por la mañana a LN+, el Presidente adelantó que el Gobierno dispondrá que la cantidad de pesos circulantes queden constantes y permitirá de ese modo que no se altere la base monetaria, lo que acelerará -según su visión- el proceso de desinflación y la salida del cepo, que se concretará cuando tenga la macroeconomía en orden, variable a la que de nuevo no le puso fecha.

“Por las regulaciones del mercado cambiario, estamos obligados a comprar dólares en el MULC (mercado único y libre de cambios). Cuando me traen dólares, estoy obligado a comprarlos. Cuando compro esos dólares, ¿con qué los compro? Con pesos. Entonces, estoy inyectando pesos en el mercado, en la economía. Y como yo en realidad tengo control de capitales, yo no sé si verdaderamente eso es un aumento de demanda de dinero o es que me los están entregando porque están obligados”, dijo Milei, en medio de una semana en la que el blue trepó por encima de los $1500.

Y entonces ahondó: “Como estamos viendo que los dólares paralelos subieron, puede ser que nosotros estemos emitiendo sin demanda de dinero, sin la contraparte de demanda de dinero. Entonces, lo que necesitamos hacer es sacar esos pesos de la calle. Y cómo lo vamos a hacer: entregando dólares”.

Esos dólares se entregarán en el mercado del contado con liquidación (CCL), por lo que el Banco Central tomará pesos otra vez y así absorberá los que introdujo a la economía antes por la compra de dólares. De esa forma quedará “esterilizada” la base monetaria, en los términos de la Casa Rosada.

También convencido de que el precio del dólar es uno más, Milei analizó siempre en el mismo sentido: “Que suban el dólar y los precios tiene que ver con que pierda poder adquisitivo el dinero. Si freno los grifos de emisión se acabó el problema. Vamos a hacer que el peso sea recontra escaso, habrá que bancarse fluctuaciones seguramente. Esto es de manual”.

En tanto, avisó que lo que queda de este mes y el próximo van a ser “difíciles” en materia cambiaria, y se mostró despreocupado por un traslado a precios tras el incremento de los paralelos, ya que dijo que los especuladores deberán adaptarse a una economía donde la cantidad de dinero no crece.

