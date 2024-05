Manuel Adorni defendió a Javier Milei de las acusaciones del gobierno de España y apuntó: “Pedro Sánchez le debería pedir disculpas”

Escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el presidente Javier Milei “no tiene por qué disculparse” con el gobierno español, tras sus dichos en el discurso que brindó en el evento EuroViva24, de partidos políticos de derecha, y donde trató de “corrupta” a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. “No nombró a Sánchez, ni a nadie del gobierno español”, sostuvo el funcionario nacional en diálogo con LN+. El gobierno de España llamó a consulta a la embajadora española en Buenos Aires y exigió las disculpas del presidente argentino.

“El Presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué. No hizo mención a Begoña. Tomaron el caso como propio y relacionaron lo que estaba diciendo Milei con lo que efectivamente pasó con la esposa de Sánchez”, aseguró esta noche Adorni entrevistado por Luis Majul en La Cornisa. “Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa”, agregó.

En ese sentido, el vocero de la presidencia se encargó de enumerar las últimas críticas que le hicieron en los días previos diferentes funcionarios de la administración español a Milei y al gobierno de La Libertad Avanza: “El 3 de mayo, el ministro de transporte español lo trató “de gente muy mala” y de “consumir sustancias” a Milei. El 16 de mayo, la ministra de Ciencias y Universidades dijo que somos unos “negacionistas”. El 17 de mayo, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, trató a Milei de “odiador” y “autoritario”. El 18 de mayo, Sánchez también acusó al gobierno de Milei de “negacionista y autoritario”.

Con esto en mente, evaluó que el propio Pedro Sánchez debería ser quien le pida disculpas al mandatario nacional. “En tal caso, -la discusión- está en el marco de cuestiones privadas que nada tienen que ver con cuestiones diplomáticas y mucho menos con la relación entre los dos pueblos que está por encima de cualquier circunstancia. Milei no tiene por qué pedir disculpas. En cambio, estaríamos gustosos de que el presidente español le pida disculpas por los destratos y maltratos de los últimos, por lo menos, 15 días”.

Denuncias en planes sociales y crisis económica

Tras ello, habló sobre las denuncias realizadas por el Gobierno en torno a corrupción en los planes sociales: “Me he encargado de aclararlo. Podemos denunciar toda la corrupción de las ultimas décadas en la Argentina, incluso donde era normal robarse un bolsón de comida o planes sociales, pero tenemos que aportar todas las pruebas a la Justicia”.

“Uno tiene la sensación de que las denuncias quedaban en la nada (...) en general porque el que denunciaba no seguía aportando pruebas para las denuncias. Claramente la Justicia es parte de la columna vertebral de la Argentina, aunque muchas veces sea lenta y tenga plazos muy largos”, evaluó.

A su vez mencionó que “ya hay mas de 170.000 denuncias” y que el Gobierno se está encargando de judicializar “todas las que tienen datos precisos”. “No queda en el 134″, aseguró y explicó: “Nadie va a perder el plan social porque lo amenace un dirigente social. No se dejen extorsionar. Eso no va a ocurrir más. Se toman las denuncias y se persigue a los delincuentes. Merecen estar presos y lo estarán todo el tiempo posible”.

En ese sentido, consultado por la crisis económica y el plan económico del Gobierno, Adorni ponderó que funcionará y que por eso la oposición intenta frenarlos. “Hay un gran miedo que tiene un sector de la Argentina, que es que el proyecto salga bien. Que efectivamente termine la inflación en algún momento, que tiene su sentencia de muerte firmada, y ya veremos cuándo se ejecuta, más pronto que tarde, y que en algún momento vamos a volver a crecer, y los salarios van a volver a ubicarse a lo que fueron hace un cuarto de siglo”, dijo Adorni.

“Si eso ocurre, hay un sector de la política más rancia que no van a volver más, y hacen todo lo posible para intentar romperlo todo. Saben que si esto sigue su curso, no vuelven más y van a quedar en la historia como los peores gobiernos”, consideró al respecto.

Después Adorni habló en torno a la crisis económica y apuntó contra la herencia recibida de la administración anterior. “Cuando empezás a sacar la basura debajo de la alfombra y ajustás los precios relativos de la economía, sincerás el tipo de cambio y tomás medidas para normalizar la Argentina, que era un gran delirio, la economía empieza a corregirse. Yo mismo dije que íbamos a pasar algunos meses complicados porque el camino está trazado”.

Asimismo, opinó: “Está claro que para volver a crecer necesitás ser un país normal. Cada día intentamos que nos vuelvan a creer, porque el mundo pensaba que éramos unos delirantes. Lleva mucho sacrificio y mucha acción. Teníamos un país pobre, que destruyeron. Y que por corregir la economía lo culpen a Milei de que es el responsable de los pobres y los indigentes, es no haber vivido en la Argentina en los últimos diez años”.

