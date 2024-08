Luis Novaresio criticó a Cúneo Libarona por sus dichos sobre diversidad sexual

Escuchar

El periodista Luis Novaresio cuestionó hoy los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien durante una exposición en Diputados explicitó ayer el rechazo del Gobierno en relación a la diversidad de identidades sexuales al argumentar que estas “no se alinean a la biología”. Por medio de un breve editorial, el conductor de LN+ repudió las declaraciones del funcionario y reclamó un pedido de disculpas “incondicionales” o, en cuyo caso, su renuncia. “El que sostiene esto es burro o tiene mala leche”, sostuvo.

“No se si tenés idea del dolor que provocás. A mí no me provocás dolor, me da pena escucharte, siento pena por vos. Porque si lo hiciste para desviar la atención de la actualidad, es de una pobreza. Si lo hiciste para congraciarte y conservar el puesto, es de un servilismo. Y si lo hiciste de burro de mala leche, me da pena”, remarcó Novaresio al comienzo del programa “Buen Día Nación”, por LN+.

“Hay mucha gente que la pasa mal por las declaraciones de este señor y no hay derecho. Yo defiendo la diversidad. El mundo es diverso. La sociedad es diversa, distinta, heterogénea, contradictoria”, agregó el conductor. Y en alusión directa al ministro de Justicia apuntó: “Mariano, ¿vos estás diciendo eso? Mirando tu trayectoria profesional ¿En serio? Dale…”.

A lo largo de su descargo, el periodista respaldó sus argumentos al mostrar imágenes de su propia familia, la cual definió como “diversa, honorable, respetable, amorosa y educada”. Y en misma línea agregó: “Respetamos valores, nos queremos un montón. Entonces cuando yo escucho esto trato de entender el por qué de los dichos de Cuneo Libarona y empecé a averiguar por información”.

En ese sentido, el periodista enumeró tres opciones que pudieron haber motivado las declaraciones del funcionario. “Está haciendo ruido con esto porque quiere correr el centro de la atención de los temas. ¿Quiere hacer ruido? ¿Quiere desviar?”, planteó Novaresio.

En sentido, mencionó una segunda posibilidad. “Está con un pie afuera. Hace rato que nadie le atiende el teléfono y esta haciendo esto como para congraciarse con el Presidente”, señaló Novaresio al tiempo que evaluó la posibilidad a que sus dichos respondieran a una cuestión de ignorancia.

“Entonces, si es por pobreza para desviar, por servilismo para conservar el poder, o por ignorancia o mala leche, quedan algunas opciones. Yo siempre tengo fe en la condición humana. Entonces, o pedís disculpas incondicionales o renuncias, tenes una actitud digna y te vas. Y o sino hacés las dos cosas”, resumió el conductor.

Y al respecto concluyó: “Yo estoy orgulloso de mi familia, muchos estamos orgullosos de las familias que construimos desde la diversidad y al que no se la banque me da pena”.

La exposición de Cúneo Libarona

El descargo de Novaresio se da luego que ayer el ministro de Justicia expusiera frente la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, en donde se manifestó a favor del cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Durante su discurso, el funcionario explicitó el rechazo del Gobierno en relación a la diversidad de identidades sexuales al argumentar que estas “no se alinean a la biología”, lo que desató gran controversia en el Congreso.

“Nosotros rechazamos las diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos”, remarcó Cúneo Libarona.

Frente a la indignación de algunos de los presentes, Marcelo Ruiz, uno de los asesores del ministro, se acercó y le transmitió un mensaje al oído que para sorpresa de los presentes, Cúneo Libarona contestó con un exabrupto: “Boludo...esto está textual del discurso de Milei”. Tras ello, el funcionario retomó su discurso. “Esto está en la Constitución, el Corán, la Biblia, la ciencia y en la naturaleza del ser humano”, remató.

LA NACION

Temas Luis Novaresio