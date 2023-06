Marcela Pagano, candidata de Javier Milei, dijo que no va a “abandonar” el periodismo

escuchar

La periodista Marcela Pagano, una de las sorpresivas incorporaciones a las filas del espacio que lidera Javier Milei, aseguró que su llegada al mundo de la política no será un impedimento para continuar con su labor profesional. “No voy a abandonar el periodismo”, afirmó y aseguró que eligió este nuevo camino porque tuvo que elegir entre “seguir dando malas noticias o intentar cambiar las cosas”.

“Tenía dos opciones, o seguir relatando las malas noticias y quejándome o involucrarme para intentare cambiar las cosas, yo soy una trabajadora más, una laburante más que tiene los mismos problemas que la gente que nos ve. Desde este espacio lo que pretendo hacer es involucrarme para poder cambiar algo”, sostuvo en declaraciones a TN.

Tras el cierre listas, Pagano ocupa formalmente el segundo lugar de la nomina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que encabeza el economista Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Sin embargo, sostuvo que la decisión de sumarse a La Libertad Avanza (LLA) no la alejará de su profesión.

Pagano-Milei

“No voy a abandonar el periodismo, considero que hay que seguir trabajando en los dos lugares. Que la gente opine lo que quiera”, dijo en alusión a la posibilidad de que la cuestionen por su posicionamiento político.

En ese sentido, la comunicadora desestimó la posibilidad de alcanzar algún puesto en el Ministerio de Economía pese a haberse especializado en el tema ya que “hay un montón de economistas en el espacio que son muy buenos”.

“Donde si me veo es discutiendo y debatiendo ideas, creo que a eso los periodistas lo sabemos hacer muy bien por el ejercicio de nuestra profesión, pero por qué no llevar los problemas que tenemos nosotros a proyectos de leyes y, cuando no nos lo permitan, contarlo. Porque también está bueno empezar a contar lo que pasa en el Congreso y cómo es el manejo de la política desde adentro”, evaluó.

La llegada de Pagano a LLA se conoció durante la tarde del jueves. A través de un comunicado de presentación, Milei definió a la conductora como “una persona maravillosa, honesta y formada que ha demostrado que tiene convicción y coraje”.

LA NACION