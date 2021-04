“Marcelo muteate”: un diputado de Cambiemos insultó a un colaborador durante un sesión virtual

Una situación incomoda, protagonizada por el diputado de Cambiemos Marcelo Orrego, se vivió en la sesión virtual de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. “Vos dejas de trabajar conmigo. Vos sos un pelotudo atómico”, fueron las palabras del diputado que irrumpieron durante la exposición de su par Jorge Enríquez. “Marcelo muteate”, fue la sugerencia que recibió de Enríquez.

Mientras el diputado Enríquez hablaba en una sesión virtual frente a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre las consecuencias de las medidas adoptadas durante la cuarentena una voz enojada interrumpió su presentación: “¡Vos dejas de trabajar conmigo, dejas de laburar conmigo! ¡Vos sos un pelotudo atómico!”, se escuchó. Frente a la mirada atónita de los participantes el presentador atinó a pedir: “¡Marcelo muteate!”.

“Estos son los inconvenientes de la virtualidad y no de la presencialidad”, concluyó absorto Enríquez antes de continuar con su discurso.

Desafortunado momento en una sesión del Congreso de la Nación vía Zoom

Más tarde, el Orrego pidió disculpas por su accionar y explicó que no discutía con un asesor ni empleado directo de él, sino con un colaborador del partido que no cumplió con una ayuda social que le encomendó. “Le pedí disculpas nada justifica mi exabrupto, me puse muy mal porque le pedí que le acerque ayuda a una persona que lo necesitaba y no lo hizo porque priorizó otra cosa”, expresó el diputado.

A su vez, Orrego dijo que no se encuentra bien de ánimo ya que está preocupado por un amigo que padece coronavirus. “No hablaba con ningún asesor, era una comunicación con un colaborador de mucha confianza y me disculpo públicamente y también con mis colegas, tuve un día muy difícil, estoy preocupado por un amigo que tiene Covid y la está pasando muy mal”.

El caso del diputado Orrego se suma a la serie de infortunios que la virtualidad trajo a la Cámara de Diputados. El año pasado, el diputado el diputado Juan Ameri debió renunciar a su cargo luego de mostrarse durante una sesión besando los pechos de una mujer.

LA NACION