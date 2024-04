Marcha universitaria: los gobiernos de Nación y Ciudad coordinan el operativo para evitar cortes de calles

Escuchar

Con matices y estilos algo diferenciados, el gobierno de Javier Milei y la administración porteña, que encabeza Jorge Macri, coordinan por estas horas el operativo de seguridad de cara a la marcha convocada por los sectores universitarios, en reclamo de mayor presupuesto y en defensa de la educación pública, que tendrá el acompañamiento de distintas agrupaciones políticas y gremiales.

En principio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño acordaron la continuidad de un centro de comando unificado, “mitad presencial, mitad virtual”, con participación “por carriles separados” de las fuerzas nacionales y porteñas. Más allá del contacto entre las cabezas de la gestión, el secretario de Seguridad, Waldo Wolff, y su número dos, Diego Kravetz, ajustan detalles y seguirán las alternativas de la marcha en contacto con el secretario de Seguridad nacional, Vicente Segura Barreiro, según pudo confirmar LA NACION.

“Nadie de Gendarmería o de la Policía Federal le va a dar órdenes a un miembro de la policía porteña, y tampoco al revés. Trabajamos en conjunto, pero cada uno con sus responsabilidades”, contestaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

¿Habrá utilización del protocolo antipiquetes? En la Casa Rosada aseguran que sí, pero tomando en cuenta el contexto de la marcha y un criterio de “razonabilidad” a la hora de tomar decisiones. “Todo depende de la cantidad de gente que vaya. Si va un millón de personas, no le vamos a pedir que se suban a la vereda”, contestaron este lunes cerca del Presidente, dando a entender que habrá excepciones al criterio de no cortar calles, enunciado por la ministra Bullrich desde el inicio de la gestión.

Ayer, la propia Bullrich condicionó la utilización del protocolo antipiquetes, aunque habló de eventuales “provocaciones” desde algunos de los sectores que adhirieron a la marcha. “El protocolo tiene que ver con la cantidad de gente que va, yo conozco más o menos el número de gente que va a ir”, dijo la ministra anoche en LN+. La ministra agregó: “En esta marcha puede haber provocaciones, está la CGT, la CTA y la izquierda, quieren generar una situación para poder movilizarse de acá a la eternidad. Vamos a tener cuidado”.

Desde la calle Uspallata no descartaron la posibilidad de incidentes, aunque subrayaron la palabra “equilibrio” a la hora de custodiar personas y bienes. “Trataremos de que se equilibren los dos derechos, el de circular y el de manifestarse”, expresaron cerca de Wolff, y agregaron que en manifestaciones anteriores, como en la marcha de la CGT de fines de diciembre, o la multitudinaria marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, en la que se permitieron cortes parciales de dos horas “con un cronograma que todos conocíamos”.

“Y si hay incidentes, deberán hacerse cargo quienes los generen”, advirtieron desde un despacho cercano al del Presidente.

Desde la Casa Rosada buscaron, al margen del operativo puntual, instalar la idea de la responsabilidad de “unos pocos dirigentes” que “usan” el “reclamo legítimo” de los estudiantes. Y afirmaron que se trata de un reclamo “político”, toda vez que, aseguran, el reclamo salarial fue resuelto con la propuesta del 70 por ciento de aumento en marzo, otro 70 por ciento previsto para mayo, y otros $14.000 millones para el funcionamiento de los hospitales universitarios. Esta oferta fue, en principio, recibida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aseguró que se el Gobierno dio respuesta a “parte” del reclamo, y espera nuevas reuniones con el Gobierno. La marcha de mañana, reiteraron, sigue en pie.

“La marcha es algo incentivado por la política. Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios”, dijo el vocero Manuel Adorni en la conferencia diaria en la Casa Rosada.