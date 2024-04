El Gobierno apuntó contra la marcha universitaria y aseguró que está “incentivada por la política”

Escuchar

Este martes 23 de abril, los estudiantes y docentes universitarios, junto a distintos gremios y organizaciones sociales, se manifestarán en todo el país en contra del congelamiento del presupuesto para universidades nacionales. En este marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno otorgó un aumento del 70% en las partidas de gasto de funcionamiento y que “la marcha es algo incentivado por la política”.

“No es que la marcha no sea genuina de los alumnos, que están preocupados y son a quienes nosotros defendemos. Lo que consideramos peligroso es que desde un escritorio incentiven a que estas cosas ocurran de forma antinatural ”, aclaró.

De esta forma, en su conferencia de prensa habitual, ratificó que los gremios mantuvieron conversaciones y llegaron a “acuerdos de números” con el Gobierno, que aprobó además una suba de más de $14 millones para los hospitales universitarios. “Lejos estamos de querer permitir que las universidades sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio, pero funcionan con severos problemas, están con malas situaciones edilicias, los profesores no cobran y los índices indican que 6 de cada 10 alumnos abandonan el primer año”, lamentó.

Y cuestionó: “Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios”.

Manuel Adorni, vocero presidencial, en LN+

En la misma línea, se refirió al presupuesto universitario que habrían acordado con las universidades: “Debe haber un presupuesto claro, eficiente y sin déficit, que represente las capacidades del Estado. Estamos desacostumbrados a que eso ocurra, pero es responsabilidad de todos trabajar para ser racionales y vivir en un país con un presupuesto acorde a sus necesidades”.

“ Nosotros siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y a tener un futuro . Es por lo único que estamos acá”, ratificó.

Por otro lado, ante la consulta por los cambios de rangos dentro de la Secretaría de Presidencia, descartó que haya habido aumentos innecesarios y explicó que la hermana del Presidente, Karina Milei, “nunca perdió el rango ministerial”. “Por cuestiones administrativas se le volvió a asignar, pero nunca lo había perdido”, afirmó, e indicó que una situación similar se dio en el caso del secretario de Comunicación y Prensa Eduardo Serenellini, que “por un error” había perdido el cargo. “En mi caso, mi función requiere que sea secretario de Estado. Debía pasar el 10 de diciembre, pero se demoró por democracia burocrática”, dijo, antes de declarar que “no hay un solo peso de más en gasto público”.

Los aumentos a los senadores

Finalmente, el vocero se refirió al controvertido aumento de las dietas que votaron los propios senadores la semana pasada. “Somos parte de la sociedad que no quiere ver espectáculos bochornosos”, lamentó.

“Nos pareció lastimoso. No hay gente de nuestro espacio que esté a favor de la forma en que se hizo; nadie está en contra de discutir un aumento, pero fue desatinada la forma en que se presentó a la sociedad”, consideró. Asimismo, reconoció que las brechas salariales “son una realidad”, pero explicó que las molestias para con las declaraciones en el Senado tuvieron que ver con las comparaciones entre sueldos de funcionarios. “Más allá de que falseó (Lousteau) el dato mío, causa indignación que un legislador se compare con sueldos más altos cuando en la realidad hay sueldos que están por debajo de ese monto”, criticó, apuntando contra las declaraciones del senador.

Y sumó: “Es una brecha que existe hace décadas en la Argentina. Hay que trabajar para que todos cobren el sueldo que su mérito y la tarea que hacen les permita ganar y tener una vida digna”.

