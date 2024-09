La oposición venezolana busca recomponerse tras el exilio forzado de González y convoca a una marcha en Madrid

Escuchar

CARACAS.- Ante el estupor que generó el sorpresivo exilio forzado del candidato Edmundo González Urrutia de Venezuela, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró este lunes que la salida de su compañero no afecta a la estrategia de la oposición, ya que el diplomático continuará con la lucha por una transición democrática desde el exilio mientras que ella lo hará permaneciendo en el país.

“¿En qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza, su salida? En mi criterio no cambia absolutamente nada, la urgencia se mantiene, la legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantiene”, dijo Machado desde la clandestinidad en un evento virtual.

“Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé, pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera”, agregó la líder de la oposición.

González Urrutia llegó el domingo a España en calidad de exiliado a raíz de las crecientes amenazas y el hostigamiento que recibía por parte de la maquinaria represora del régimen de Nicolás Maduro, que se agudizaron después de que la Fiscalía de Venezuela emitiera una orden de captura en su contra.

“Ahora viene muchísima intensidad y peligro. Quiero pedirle a aquellos fuera del país que exista consistencia entre el diagnóstico que estamos enfrentando a un régimen criminal calificado con prácticas de terrorismo de Estado nada más y nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...) y las formas en que nosotros luchamos. Tiene que haber consistencia. No es coherente decir que es un régimen criminal que se ha quitado todas la caretas, que no tiene escrúpulos ni límites aferrándose al poder y aspirar que la sociedad venezolana actuemos como si no lo fuera. Tenemos que actuar con la inteligencia, la resiliencia, la audacia y la prudencia para cuidar a los nuestros”, pidió Machado.

Machado volvió a reivindicar la victoria de su par en las elecciones del 28 de julio, en las que, según las actas oficiales recopiladas por la oposición, González Urrutia resultó ganador con una abrumadora mayoría del 67% frente al 30% de Maduro, quien igualmente fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin presentar pruebas.

“Todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y lo será esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo”, insistió Machado.

El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. Cristian Hernandez - AP

“En las circunstancias en que estaba en Venezuela no podía realizar todas las funciones. Afuera está mucho más seguro”, siguió. “No cambia absolutamente nada: la legitimidad se mantiene, la estrategia se mantiene. Tenemos que poner los pies en el suelo y entender la magnitud de lo que tenemos por delante. Lo que a mí me corresponde es hablarle al país. Estamos en una nueva fase de lucha y seguimos avanzando”.

En este sentido, la primera acción de la oposición en esta nueva etapa en la lucha por el reconocimiento de los resultados electorales es una nueva convocatoria el martes para los venezolanos que viven en España, donde ahora se refugia González Urrutia. Se desconoce si el diplomático formará parte de la manifestación.

“Vamos a reivindicar el mandato del 28 de julio. Hemos superado todos los obstáculos para llegar hasta aquí y lo seguiremos haciendo hasta el final. Haremos valer la soberanía popular y la verdad. Este martes, Venezuela toda se une en Madrid”, posteó en su cuenta de X Machado.

Además, Machado volvió a hacer un llamado a la comunidad internacional a reconocer a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. El gobierno español no lo ha hecho hasta el momento.

“Hemos tenido muchas conversaciones con presidentes, primeros ministros y cancilleres. Como Edmundo dijo, el hecho de que haya sido presionado, coaccionado, chantajeado, solo aumenta la urgencia para que se proceda a este reconocimiento. En segundo lugar, denunciar y evidenciar la magnitud de la represión de la que somos objeto todos y aumentar el costo de la represión en Venezuela, ante todas las instancias internacionales”, exigió.

Esta cuestión abrió una nueva grieta en la política española. Mientras el Partido Popular (PP) insistió este lunes en proclamar al líder opositor de Venezuela como nuevo mandatario del país, el vocero de Sumar, Ernest Urtasun tildó de “irresponsable” el pedido por ser una vía que “no va ninguna parte” como ocurrió con Juan Guaidó, que “fue un fracaso”, dijo.

“La salida de González Urrutia marca el inicio de una nueva fase en el proceso de cambio político en Venezuela, un proceso que el 28 de julio se expresó de forma contundente (...) Ahora es importante que el liderazgo de María Corina Machado desde Venezuela y de Edmundo González desde afuera puedan seguir coordinando la ruta de cambio político en Venezuela, una ruta que sigue vigente y con posibilidades”, dijo a LA NACION Griselda Colina, fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. “Claro que hay desafíos, pero este liderazgo político ha demostrado capacidad y compromiso con la democracia”.

El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, llega al colegio Santo Tomás de Villanueva para emitir su voto durante las elecciones presidenciales. Jeampier Arguinzones - dpa

El domingo se dio a conocer que González Urrutia, un diplomático de carrera de 75 años, había pasado un tiempo refugiado en la embajada de Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la española el 5 de septiembre.

La justicia venezolana, acusada de servir al chavismo, investiga al candidato por la difusión de copias de las actas electorales en una página web que le atribuye el triunfo en los comicios. Es solicitado por desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje.

El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab manifestó en una entrevista con CNN en la tarde del domingo que conversará con el abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, “en las próximas horas, en los próximos días” para establecer “forma, tiempo, modo y lugar” para dar cierre a esta causa judicial en contra del candidato opositor.

Los detalles de la salida de González Urrutia del país se desconocen en su totalidad por ahora, aunque Machado indicó que “se darán a conocer en su momento, pero que nadie hoy tiene los detalles precisos de la operación que hubo por detrás”.

En un comunicado difundido a través de su perfil de X, González Urrutia aseguró que decidió exiliarse “pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.

“Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, dijo, y realizó un llamado a la “política del diálogo”.

De acuerdo al medio venezolano Tal Cual, González Urrutia abandonó el país junto a su esposa Mercedes López, de 75 años, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, pero que una de sus hijas y sus nietos no han podido salir del país.

“El acuerdo por el cual el gobierno de Nicolás Maduro accedió a emitir a un salvoconducto para que Edmundo González saliera de la residencia oficial española hacía Maiquetía, no incluyó al resto de su familia. Ojalá a futuro ellos puedan salir”, dijo una fuente conocedora del caso al medio.

Agencias AFP, AP, DPA

