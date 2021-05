María Eugenia Vidal, con Juana Viale: “Volvieron los narcos a los barrios”

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y referente de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, fue entrevistada por Juana Viale en La noche de Mirtha este sábado, y habló sobre la coyuntura política y sanitaria del conurbano. En ese sentido, se refirió con particular dureza a la inseguridad y aseguró: “Las vecinas con las que hablo me dicen que volvieron los narcos a los lugares de donde los habíamos sacado; las drogas pueden matar a nuestros hijos. Donde están las drogas hay más delito. No tenemos que perder tiempo discutiendo cualquier cosa”.

Y explicó: “Ahora hay mas inseguridad, robos, homicidios. Las declaraciones juradas de los policías no se revisan. Mafiosos que estaban presos, y que están libres. Es otra gestión”.

Consultada sobre su vínculo con Mauricio Macri, dijo que la relación “está bien” y que se reunieron hace dos días. Segundos después, al analizar este mismo vínculo y su experiencia en la gobernación, reflexionó: “Me recrimino no haber hecho oír más fuerte mi voz; dar un debate más fuerte podría haber ayudado a la gente de Buenos Aires y al propio espacio político. La Argentina no la resuelven un nombre y un apellido”.

Y concluyó: “Hace daño a la gente que los gobernadores y los intendentes se queden veinte años en el puesto. Cada vez somos más pobres, cada vez tenemos menos. Y quiero que la Argentina salga de ahí. No es un problema de Macri o de Cristina”.

Sin embargo, al analizar en términos generales el desempeño de los políticos de primera línea, marcó una diferencia tajante, al afirmar: “Cuando sos funcionario público, asumís la responsabilidad de rendir cuentas porque trabajaste -en el Estado- con recursos que no son tuyos. No hay indulto para el resto de la gente”. Y, ante la pregunta sobre las causas contra la expresidente Cristina Kirchner, redobló: “No creo en los indultos, ni para Cristina, ni para nadie”.

