María Eugenia Vidal, en medio de la interna: “El Pro acompaña todo lo que haga Milei”

Días después de la asamblea de Pro, donde se debatió la continuidad del partido en lugar de una fusión con La Libertad Avanza (LLA), María Eugenia Vidal, diputada nacional, se refirió a la votación y aseguró que tanto ella como el expresidente Mauricio Macri se inclinaron por la integridad de Propuesta Republicana. De todas formas, expresó su apoyo hacia la gestión de Javier Milei.

“Esta semana se discutió en asamblea si el Pro pasaba a ser parte de La Libertad Avanza, como decía Patricia [Bullrich], o que siga siendo el mismo partido, y 170 votaron que siga así”, señaló Vidal en La mesa de Mirtha Legrand y continuó: “Así como la democracia vale en una PASO con una interna, también vale para ver la continuidad de un partido. No estamos discutiendo si buscar el cambio en la Argentina o no. Lo que se discute es si sigue como partido o no, y se definió que siga”.

María Eugenia Vidal y José Luis Espert durante el tratamiento de la Ley Bases en la cámara de Diputados de la Nación Marcos Brindicci - LA NACION

En cuanto a su respaldo al Gobierno, la diputada indicó: “La Ley Bases no solo la acompañamos, también la defendimos. El Pro acompaña todo lo que haga Milei”. Además, argumentó: “El rumbo económico es el correcto. Es doloroso, pero ese dolor no tenía sentido con Alberto Fernández. Era un dolor sin final. Este dolor tiene sentido. Todo lo que se pasa hoy es consecuencia de lo que se hizo mal antes”.

“Esto es política, cuando ganás no sos el mejor y cuando perdés no sos el peor. Ser parte del pro es respetar las mayorías. la gente nos dio un mensaje el año pasado: basta de peleas.”, analizó Vidal sobre la votación y añadió a modo de esperanza: “Si Pro sigue haciendo bien las cosas, va a seguir gobernando en la capital”.

Macri y Vidal, en el Museo Fernández Blanco

Por otra parte, la ex vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue crítica de la realidad del país: “Antes que dirigente de Pro soy ciudadana de este país. Ayer mi hija me dijo que se quería ir del país y me estrujó el corazón. Yo quiero que vivan acá. Que se compren un auto. Pero no pueden pagar ni el alquiler con lo que ganan”.

Sin embargo, bancó la gestión de Javier Milei y le deseó éxitos a Federico Sturzenegger tras su jura como ministro de Desregulación y Transformación del Estado: “Es un gran economista. Muy formado y muy sólido. Así como no hay margen de pelea en el Pro, tampoco lo hay en el Gobierno”.

A su vez, ante la pregunta de la conductora sobre cuál fue la mejor presidencia del país, Vidal respondió: “El gobierno de Mauricio Macri va a ser muy valorado por todo lo que hizo. Nunca me dijo si quiere volver a ser presidente. Pudo hacerlo el año pasado y no quiso. Alfonsín también hizo un buen gobierno”. Por otra parte, señaló al de Alberto Fernández como “sin dudas” el peor.

