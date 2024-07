Milei y Macri buscan aplacar la tensión tras el reclamo de Pro por los fondos de coparticipación para la Ciudad

Escuchar

A menos de 72 horas de la firma del “Pacto de Mayo” en Tucumán, Javier Milei y Mauricio Macri buscan distender la tensión que provocó el planteo público que hizo el titular de Pro para que el gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que recompuso los fondos de la Ciudad recortados por Alberto Fernández.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, envió un mensaje conciliador al jefe del principal aliado parlamentario de Milei durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Dijo que el Ejecutivo trabaja para “cumplir” con la sentencia del máximo tribunal y solucionar el conflicto con la administración de Jorge Macri, quien atraviesa una incipiente crisis financiera debido a la recesión y exige que la Nación aumente del 1,4% al 2,95% el monto de los giros de coparticipación para la Ciudad, como ordenaron los jueces en 2022.

En la cúpula del gobierno de Jorge Macri celebraron la posición que fijó Adorni. No obstante, aguardan medidas concretas y que Milei efectivice el incremento de los recursos que destina a la Ciudad. “Es tan simple como que le den la orden al Banco Nación para que pague. Se hace en la misma cuenta y con el mismo mecanismo que ya pagan el resto de la coparticipación”, ironizó un alto funcionario porteño. Jorge Macri congeló una respuesta institucional, a la espera de que ejecute el pago. Luce impaciente ante las dilaciones de Milei y quiere ver para creer.

Antes de que Adorni intentara recomponer los lazos con Pro, se produjeron gestiones reservadas para acercar posiciones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los encargados de mediar para contener a Macri y asegurarse la presencia del expresidente en la rúbrica del pacto de Mayo en Tucumán. Es que Francos había tenido contactos con dirigentes de Pro cercanos al exmandatario para hacer control de daños. Los macristas también dieron pasos para evitar que escale la pelea. Es más: esperan que se concrete un encuentro entre Macri y Milei después de que el expresidente regrese de Europa.

Jorge Macri espera que Milei cumpla con la promesa de Adorni y gire los fondos Tomás Cuesta - LA NACIÓN

En las filas de La Libertad Avanza conviven dos líneas internas: los que pretenden mantener a Macri lejos del Presidente y la toma de decisiones de la mesa chica libertaria, como Santiago Caputo o Karina Milei, y aquellos que buscan reconocer a la figura del expresidente para evitar una ruptura con Pro, que fue un sostén crucial en el primer semestre de gestión y ayudó a asegurar la gobernabilidad. En concreto, integrantes del ala moderada de LLA le hicieron llegar a Milei una recomendación: debería darle un trato preferencial a Macri. El vínculo entre ambos no atraviesa el mejor momento. De hecho, ya no hablan con frecuencia, pese a que abogan por preservar un vínculo de respeto y cordialidad.

¿Macri va a Tucumán?

Si bien publicó el planteo público por los fondos para la Ciudad y marcó distancia por primera vez con la Casa Rosada, Mauricio Macri, quien viajó a España para participar de un evento de la Fundación Libertad, también hizo gestos para aplacar las aguas. Hizo saber a referentes del Gobierno que se vio obligado a salir a presionar por la deuda tras la sanción de las reformas de Milei en el Congreso por varias razones.

Por un lado, Jorge Macri le transmitió que ya no podía resistir sin obtener una rápida compensación. Es que la caja porteña atraviesa una situación delicada en materia financiera. Además, e l titular de Pro debía enviar una señal a sus dirigidos en la antesala de la elección de autoridades de la Asamblea Partidaria. Macri, según cuentan quienes lo trataron en las últimas horas, considera que se habían agotado las instancias de negociación después de siete meses de gestión. Frente al incumplimiento de la ley, Macri arguyó que era necesario respetar la institucionalidad. La carta con el reclamo público estaba lista hace semanas, pero esperó a que se sancionara la Ley Bases y el paquete fiscal para no complicar al oficialismo. “Quiere que le vaya bien a Javier, pero no se dejan ayudar y la falta de consideración con Pro es absoluta” , repiten sus confidentes.

El propio expresidente habló con Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía de Milei, en dos ocasiones para destrabar el giro de fondos, pero no tuvo éxito. Es que hasta ahora, Caputo prometió pagar o explorar un mecanismo para saldar la deuda. No obstante, nunca concretó sus promesas con la justificación de que “no hay plata”. En los próximos días Jorge Macri tiene previsto reunirse una vez más con el titular del Palacio de Hacienda. El encuentro estaba agendado antes de que Macri publicara la carta.

Por ahora, el expresidente Macri no confirmó su presencia en Tucumán. Sus asesores argumentan que la demora se debe a cuestiones de logística. Como se encuentra en España, el titular de Pro debería conseguir un vuelo para volver a la Argentina. Luego, tiene previsto viajar nuevamente a Europa, ya que tiene compromisos ligados a la Fundación FIFA en Alemania, donde se juega la Eurocopa. “Estamos viendo si llega el lunes a la noche”, dicen cerca de Macri. El jefe porteño, en cambio, ya confirmó que estará en la firma del pacto fundacional de Milei.

Desde tierra española, Macri monitoreó el resultado de la votación de la Asamblea Nacional de Pro, donde su delfín, Martín Yeza, se impuso con comodidad. Esa jugada, que le permitió reordenar el partido y quedarse con todos los dispositivos de poder interno, marcó la ruptura con Patricia Bullrich. “Ella no tiene representación en la estructura de Pro”, dicen los macristas.

Javier Milei y Mauricio Macri, en el último encuentro público en la Fundación Libertad

La ministra de Seguridad se diferenció de su expromotor electoral y ratificó que su apoyo a Milei y al modelo del “cambio” es incondicional. De hecho, la mayoría de sus diputados no firmaran el proyecto de resolución que motorizó Cristian Ritondo para que Milei cumpla con el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad. Hubo excepciones. Por caso, lo firmó la bullrichista Silvana Giudici, quien argumentó que defiende hace años la autonomía porteña. También se desmarcó Sabrina Ajmechet, otra dirigente que orbita cerca de la ministra. En cambio, otros leales a Bullrich, como Damián Arabia, Gerardo Milman o Laura Rodríguez Machado, no acompañaron el pedido de Ritondo. Tampoco se sumaron Fernando Iglesias, antiguo “batallador de ideas” de Macri. Ayer Bullrich sugirió ante sus asambleístas que hay que saber gestionar sin recursos.

“Qué bueno escuchar las declaraciones del vocero Adorni. Nunca dudamos que el presidente Milei iba a cumplir los fallos de la Justicia y esperemos que se pueda avanzar lo antes posible”, señaló a LA NACION Darío Nieto, jefe del bloque oficialista en la Legislatura porteña y estrecho colaborador del expresidente. Los macristas son cautos, aunque celebran el giro del Gobierno.

La presión de la Ciudad

Quienes conocen el pensamiento del jefe de Pro insisten en que no pretende romper con Milei, pero se hartó de la actitud indiferente o del destrato que sufre por parte del Gobierno y, sobre todo, del círculo de confianza del Presidente. Los laderos de Macri creen que Santiago Caputo, Karina Milei o Nicolás Posse, que fue eyectado del Gabinete, pusieron obstáculos y barreras para frenar la integración con Pro desde que Milei ganó los comicios. Hasta ahora, Caputo usa como interlocutores a Ritondo o Diego Santilli, a quienes intenta seducir con una mudanza a LLA sin cerrar previamente un pacto de partidos con Macri. Los macristas paladar negro ya saben que el “arquitecto” de la victoria de Milei pretende jubilar a su jefe.

En la Ciudad subrayan que el diálogo nunca se cortó con el Gobierno e insisten en que el macrismo respalda el rumbo de Milei. Sin embargo, sostienen que Jorge Macri padece los efectos de la recesión. Por un lado, el Ejecutivo porteño sufre una merma en su recaudación por la caída de la actividad y el desarme de las Leliq. Como Milei no gira el 2,95% y continúa pagando el 1,4%, que se estableció por ley tras el recorte que hizo Fernández, la Ciudad perdió 70 millones de dólares en junio . Esa es la prioridad para Jorge Macri: que se aumente el goteo diario. En tanto, la deuda de la Nación con la Ciudad asciende a 1,7 billones de pesos, según estiman funcionarios porteños.

Además, Jorge Macri debió postergar obras y lidia con un incremento de la demanda de fondos destinados a la contención social. Según informó la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el 35% de la población del distrito está en situación de pobreza tras el primer trimestre de 2024. Representó un salto comparado a los números de 2023. Hace unos meses Jorge Macri logró la autorización de la Legislatura para subir ABL, impuesto inmobiliario y patentes por inflación. “No hubo llamados; celebramos el gesto conciliador del Gobierno, pero ahora esperemos que concreten” , avisan. Una mini-tregua después del primer cortocircuito con Milei.