La exgobernadora compartió una charla con Rodríguez Larreta y referentes de la Coalición Cívica en la que llamaron a no "caer en mezquindades" ni "sacar ventajas políticas" Crédito: Prensa CC

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 16:43

Recluida en el silencio público, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal mantiene, sin embargo, diálogos constantes con sus socios de Juntos por el Cambio. En una videoconferencia que compartió junto a Horacio Rodríguez Larreta , jefe de gobierno porteño, con más de un centenar de dirigentes de la Coalición Cívica de todo el país, Vidal instó a mantener la unidad opositora y a no "caer en mezquindades" ni pretender "sacar ventajas políticas" de la pandemia del coronavirus.

"Me preocupa mucho la poscuarentena, no vamos a volver al país que teníamos, va a ser uno mucho más difícil", advirtió la exgobernadora bonaerense. "He dedicado todo mi esfuerzo a la unidad en estos seis meses y lo voy a seguir haciendo. En este momento necesitamos grandeza, no podemos entrar en chicanas ni en debates menores, incluso aunque otros lo hagan. Tenemos actuar distinto si es que somos distintos. Tenemos que dejar de lado las mezquindades. Hay mucha gente sufriendo y sin saber cómo llegar a fin de mes, lo último que quieren es ver un debate menor o mezquino", dijo Vidal, quien puso como ejemplo lo que sucede en la Legislatura bonaerense.

"En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires estamos funcionando muy bien. Se puede ser firme y poner límites claros sin descalificar al otro, para eso hay que tener ejemplaridad. En lo que viene es muy importante el temple, la ejemplaridad y sentido común", agregó Vidal.

María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Ferraro Crédito: Prensa CC

En la misma sintonía, Rodríguez Larreta insistió en que ésta "no es una situación para sacar ventajas políticas. Que otros lo hagan no me va a llevar a mí a tener esa conducta". El jefe de Gobierno porteño sostuvo que si bien la Ciudad tiene un número alto de contagios, la situación "es estable y controlada". Y agregó: "Las decisiones que estamos tomando, las tomamos en base a datos y evidencia".

"Debemos construir una alternativa para el mediano plazo y para eso tenemos que estar juntos. Hay que hacerlo a diario y no debemos perder de vista el objetivo primordial que es la unidad", insistió el Jefe de Gobierno porteño.

Dirigentes de la Coalición Cívica participaron en la teleconferencia con Vidal y Larreta Crédito: Prensa CC

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro , destacó el valor del encuentro telemático compartido con Vidal y Rodríguez Larreta. "Estos encuentros son para poner en valor la unidad de Juntos por el Cambio, lo venimos demostrando cada día, es importante esforzamos más por la unidad que por la unanimidad, y nos debemos reconocer desde las diferentes centralidades".

"Hoy también tenemos el desafío de poder construir una esperanza, de poder construir otra narrativa dentro de Juntos por el Cambio, camino al 2021 y 2023. Vemos que ese el camino que queremos recorrer y el aporte que queremos hacer desde la Coalición Cívica, como partido nacional", agregó Ferraro.

Por su parte, la presidente de la Asamblea Nacional del partido y legisladora bonaerense Maricel Etchecoin Moro sostuvo que "está clara nuestra preocupación hacia adelante, en poder construir una esperanza. No debemos naturalizar esa restricción a las libertades y algunos atropellos con la excusa de la pandemia y en medio de esta cuarentena". Además, señaló la necesidad de "coordinar políticas públicas para poder atender también a quienes hoy sufren las consecuencias económicas de la cuarentena".