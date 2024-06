Mariano Cúneo Libarona cuestionó la participación del juez Sebastián Casanello en el caso de los alimentos: “Me resultó curioso”

Escuchar

En medio del conflicto desatado por los alimentos retenidos en depósitos del Ministerio de Capital Humano, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó su sorpresa ante la intervención del juez federal Sebastián Casanello en la causa y sugirió, aunque no explícitamente, que hubo una politización. “Me resultó curioso”, sostuvo en alusión a la participación del magistrado en el caso. Para Libarona, el caso debió haberse tratado en otro fuero.

“En general, los jueces penales se dedican a analizar si existió un delito y no se involucran en saber si hay otro conflicto. Me resultó curiosa la intervención en este sentido por parte del tribunal”, señaló en declaraciones a LN+ y remarcó que “se podría haber mandado a un juez civil a que lo resuelva”.

Cuando le recordaron que Leila Gianni, secretaria legal de la dependencia que dirige Sandra Pettovello, tildó a Casanello de “juez militante”, él afirmó: “Eso se dice, pero es juez”. La consulta se desprendió de la escandalosa audiencia desarrollada este martes en el contexto de la causa que investiga a la ministra por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, donde el dirigente social Juan Grabois cargó contra la funcionaria de Capital Humano.

“Además de ir a exponer argumentos de una manera verbal, vamos a defender la democracia porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública”, había dicho Gianni este lunes por la noche, en la previa a la citación con los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico y a modo de argumento respecto a porqué no presentaría el plan de distribución de la mercadería acopiada ante el magistrado.

Desde el principio de la entrevista, Cúneo Libarona reparó en que no está al tanto de los pormenores de la causa y aseguró que no está involucrado “porque la Ley de Ministerios” no le permite interferir. “No opino”, dijo.

Sin embargo, respaldó la argumentación de Gianni y recordó que “la Corte ha sostenido que hay cuestiones que son propias de los poderes, que son cuestiones no judiciales y que para resolverlo está la Cámara”. Fue en ese momento cuando deslizó, aunque sin decirlo expresamente, que se trató de “una decisión política” judicializar el tema.

En la misma línea, defendió a Pettovello. “No tengo ninguna de duda de la idoneidad, la veo a diario y del esfuerzo que desarrolla. Llama la atención el tenor de la audiencia”, agregó en referencia al fuerte intercambio que hubo entre Gianni y Grabois.

Como contó LA NACION, al grito de “chorro”, “cuca” y “chancho”, el episodio casi termina con violencia física. Mientras que Grabois avanzó sobre Ariel Romano, abogado del ministerio de Capital Humano, Gianni, luego de retirarse, volvió y quiso empujar a Grabois.

LA NACION