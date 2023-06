Mario Ishii explotó contra Máximo Kirchner: “Armaron las listas a dedo y a espaldas de los compañeros”

escuchar

Entre las esquirlas que dejó el cierre de listas llegó un fuerte reclamo desde José C. Paz para la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. El intendente del municipio, Mario Ishii, explotó esta mañana contra el diputado nacional y titular de esa fuerza en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, al entender que el armado fue “a dedo y a espaldas de los compañeros”. Incluso, el jefe comunal -que tras varias especulaciones buscará un nuevo mandato- presionó para que se renueven las autoridades del PJ provincial para marzo del año que viene.

Descontento por los manejos del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que quedó como cabeza de la lista de diputados nacionales, Ishii publicó un fuerte mensaje este mediodía, directo contra el líder camporista, pero sin nombrarlo.

“El Partido Justicialista de José C. Paz exige la renovación de las autoridades provinciales para marzo de 2024, ya que los mismos no están a la altura de la tarea para la cual fueron encomendados”, comenzó el intendente, que no iba a postularse, ya que había alegado que tenía algunos problemas de salud desde que se contagió Covid-19, pero que finalmente intentará un nuevo mandato en ese distrito que gobernó entre 1999 y 2011, con una pausa hasta 2015, y que luego retomó hasta ahora.

El Partido Justicialista de José C. Paz exige la renovación de las autoridades provinciales para marzo de 2024, ya que los mismos no están a la altura de la tarea para la cual fueron encomendados. — Mario Ishii (@ishiiargentina) June 26, 2023

Sin cesar en sus críticas, Ishii siguió: “Armaron las listas a dedo, a espalda de los compañeros, sin posibilidad de ver la lista hasta el cierre de la misma”.

Asimismo se mostró molesto por el lugar donde se discutieron las posiciones en las boletas, al alegar que fue “en una casa que ni siquiera era la del Partido”. Hizo referencia con esto a la residencia oficial del jefe de Gabinete, ubicada frente a la sede del PJ, donde centraron su actividad Máximo Kirchner y uno de sus mayores aliados en territorio bonaerense, Martín Insaurralde.

Sobre eso, Ishii acotó para cerrar: “Mantuvieron nuestra gran casa peronista a puertas cerradas para los compañeros que verdaderamente viven en la provincia, no dándole representación a los militantes que día a día trabajan incansablemente para todos los bonaerenses”.

Manteniendo nuestra Gran Casa Peronista a puertas cerradas para los compañeros que verdaderamente viven en la provincia, no dándole representación a los militantes que día a día trabajan incansablemente para todos los bonaerenses. — Mario Ishii (@ishiiargentina) June 26, 2023

Así, el histórico jefe comunal peronista expresó públicamente la disconformidad que hay entre aquellos que salieron desfavorecidos con los lineamientos que se tomaron en la provincia de Buenos Aires, donde el camporismo tuvo una fuerte injerencia no solo en las boletas para diputados y senadores nacionales, sino también para la Legislatura bonaerense.

LA NACION