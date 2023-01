Dura respuesta de Grabois a Ishii: “Le molesta porque no consigue tantos soldaditos ni choferes para repartir falopa”

escuchar

Las palabras en contra de los movimientos sociales que dijo esta mañana uno de los barones del conurbano no cayeron bien en los referentes de estas organizaciones, que salieron al cruce de los dichos de Mario Ishii, intendente de José C. Paz, que al lado de Alberto Fernández había pedido: “Hay que dejar de ser parásito, hay que ponerse a laburar”.

Ishii, este mediodía, reafirmó su apoyo al Gobierno en el acto de inauguración de una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, al que asistió junto al Presidente y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. “Es mentira que no hay laburo”, expresó en línea con la decisión del Gobierno de suspender los planes sociales a quienes no revaliden sus datos.

Sus palabras llegaron un día después del anuncio efectuado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, respecto de la suspensión de 154.441 planes Potenciar Trabajo, lo que equivale alrededor del 12% de los beneficiarios, de los cuales la mitad son de la provincia de Buenos Aires, lo que provocó la reacción de los movimientos sociales.

“La gente consigue trabajo, solo hay que dejar de ser parásito, hay que ponerse a laburar es la única forma de salir”, dijo el jefe comunal. Según el intendente, la situación actual es distinta a 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Esa era una “época de emergencia” y como tal, ameritaba “programas sociales de emergencia” que debían durar 8 meses, dijo Ishii.

“En este país la gente no está pudiendo salir a trabajar por la cantidad de planes sociales que hay”, señaló Ishii, quien fue lapidario al referirse a las organizaciones sociales: “No quieren laburar y encima, cortan y piden más beneficios de los que ya tienen”. La suspensión de los planes Potenciar Trabajo generó una gran polémica en las organizaciones sociales, que en promedio perdieron un 20% de los planes.

Respecto de la situación social, Ishii manifestó que tanto en su distrito como en todo el país “falta mano de obra porque no se consigue gente por los planes sociales; en el norte no pueden cosechar, tampoco en Mendoza y San Juan“.

“En José C. Paz hemos bajado el 60% de los comedores porque ya no los necesitamos, la constructora municipal está buscando oficiales albañiles y ayudantes, pero no estamos consiguiendo”, señaló Ishii.

Tras la repercusión de los dichos del barón del conurbano, uno de los primeros que salió al cruce de sus afirmaciones fue Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que utilizó sus redes sociales para cuestionar al mandatario del conurbano y recordar uno de los últimos escándalos que protagonizó durante la pandemia.

Quizás lo que a algunos les molesta es que con la organización comunitaria y la economía popular no consiguen tantos soldaditos para regentear pasillos ni choferes para repartir falopa. — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 17, 2023

Sin mencionar a Ishii, Grabois escribió: “ Quizás lo que a algunos les molesta es que con la organización comunitaria y la economía popular no consiguen tantos soldaditos para regentear pasillos ni choferes para repartir falopa ”.

De esta forma, el titular del MTE recordó una discusión que tuvo el intendente en julio de 2020 con empleados de su municipio del servicio de ambulancias ante el reclamo de los choferes de ambulancia que decían trabajar 12 horas los siete días de la semana por salarios inferiores a los 25.000 pesos mensuales.

En ese contexto, se filtró un video en el que Ishii les espeta: “Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.

En el comienzo del video se observa que una de las voces de los reclamos al mandatario de José C. Paz dice: “Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría”.

A lo que el intendente, levantando la voz, le contestó: “Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo”.

“Me sacaron de contexto”, la explicación de Ishii

Al día siguiente, en una entrevista en Radio Mitre, el intendente peronista aseguró que lo “sacaron de contexto”.

“Yo no protejo la venta de falopa, para nada, al contrario. Yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta. Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga”, dijo Ishii. Y agregó: “Estoy cubriendo todo digo yo. No ‘encubriendo’, sino ‘cubriendo’ institucionalmente”.

En ese sentido, aclaró que en el pasado tuvo que intervenir en el área de salud por irregularidades y que habían conseguido nuevas ambulancias, para las que admitió que quería que los choferes trabajaran 12 horas.

“Es un escándalo porque está cortado el video, pero miren toda la nota. Yo les dije que si no quieren trabajar, que se vayan, pero que me dejen sacar las ambulancias”, insistió en su aclaración y agregó: “En esa discusión estoy diciendo que todavía no los rajé porque no los tengo identificados”.

