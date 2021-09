Mario Ishii y un polémico desafío a la prensa: “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, no puede ser tanto veneno”

Rodeado de Alberto Fernández, Axel Kicillof, Juan Manzur y Máximo Kirchner , el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, lanzó un polémico desafío a la prensa por la cobertura de la pandemia del coronavirus y por las críticas a la gestión del Presidente.

“Les pido por favor a los medios que tengan piedad. Son todas pálidas. Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, no tengo dudas. No puede ser tanto veneno hacia la población”, dijo Ishii, anfitrión de un acto en el que se inaugura la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz. Y añadió: “Tiren una buena, no puede ser pegarle y pegarle al Presidente. Hay que dejarlo gobernar. Tuvimos una pandemia”.

Además, el intendente, que lleva cinco mandatos, apuntó contra Juntos por el Cambio. “A la oposición hay que decirle que no pueden golpear al Presidente. Ya estuvieron hace dos años y la gente los rajó. Ya está. Dejaron un país hecho hilachas”, señaló. Lo aplaudieron el Presidente, Kicillof, Kirchner y Manzur, que un rato antes había encabezado su primera reunión de gabinete.

Un barón del conurbano

Ishii gobierna José C. Paz desde 1999. Ganó también en 2003, 2007, 2015 y 2019. En 2011 gobernó un delfín suyo, Carlos Urquiaga. En las PASO, se diferenció de la estrategia general del Frente de Todos y habilitó internas en su distrito, con tres listas que compitieron. Es parte de su manual electoral, suele dejar correr a muchos candidatos propios para sumar más votos a su cosecha.

En las PASO del 12 de septiembre, José C. Paz fue uno de los distritos del conurbano bonaerense en los que el Frente de Todos obtuvo mayor porcentaje de diferencia de votos ante Juntos en las últimas elecciones PASO. La diferencia fue de 44,67 a 24,29 por ciento de los votos

“Falopa en las ambulancias”

“Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”. La frase de Ishii, se viralizó de inmediato el 25 de julio del año pasado cuando alguien filtró un video casero en el que se lo ve durante una discusión con un empleado municipal.

Mario Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias"

La discusión que tuvo el intendente, en plena cuarentena dura por el coronavirus, era con empleados municipales ante el reclamo de los choferes de ambulancia que denunciaban trabajar 12 horas los siete días de la semana por salarios menores al mínimo.

La respuesta de Ishii ante el reclamo fue: “Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy”.

Y luego soltó la polémica frase: “O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.