El conductor también contó una charla que tuvo con Mauricio Macri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 11:15

El conductor Mario Pergolini analizó el escenario político luego de las PASO. El empresario de los medios opinó sobre el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, contó detalles de una charla que tuvo con el presidente Maurico Macri y reveló qué espera para las elecciones generales.

"Mi esperanza nunca es buena con este país", dijo Pergolini en el programa Corea del Centro, en Net TV.

Sin embargo, aclaró: "Yo trabajo acá, tengo muchos empleados desde muy chico. Necesito que esto funcione bien. Nunca me he ido, estoy acá. Me agarró el 2001, inflación, hiperinflación, gobiernos complicados, me ha pasado de todo".

Una charla con Macri 00:58

Video

"Si me preguntás si viene es un cambio, yo te digo que no. El problema somos todos nosotros, ya no es ni siquiera lo que elegimos. Ningún país trabaja con estas oscilaciones, que los que echaron a unos después echan a otro", dijo.

Pergolini consideró además que "no somos el país más culto del mundo, no tenemos la mejor educación del planeta, no es cierto que en todos los grandes emprendimientos hay un argentino que hizo la diferencia".

Qué piensa de los candidatos

Pergolini contó una charla que tuvo con Mauricio Macri, antes de que ganara en el balotaje del 2015: "Le dije que si ganaba, no la cague".

"No creo que haya un plan sistemático para hundir a un país. Son pocos los que pienso que hicieron cosas adrede. No creo que esta gente se haya encaprichado en hacer esto pase lo que pase. El que te caga, te caga a propósito. De lo contrario, es impericia, es un incompetente, elegiste mal, no supo cómo hacerlo", siguió.

Sobre Fernández dijo: "A Alberto Fernández ya lo vimos. No es que de golpe vamos a ver qué hace. Ya lo vimos. La sensación es que no me dijo nada. Creo que nadie va a cambiarle su mirada sobre determinadas cosas. No sé si vuelve exactamente lo mismo, pero las mañas no se pueden cambiar".

Qué pasara en diciembre

El conductor vaticinó que "va a venir un nuevo cambio de gobierno". "Pongamos que una nueva versión de lo que ya tuvimos, con las cosas que ya han sucedido. Bajo esa experiencia, qué grandes esperanzas puedo tener. No sé si las dos opciones que tenemos son las mejores para los tiempos que vienen.