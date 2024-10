Martín Caparrós cruzó a Javier Milei por una particular frase durante su entrevista con Susana Giménez: “¿Somos idiotas?”

Escuchar

El domingo por la noche, Susana Giménez presentó en su programa una entrevista con el presidente Javier Milei, en la cual tocó diversos temas coyunturales. Entre ellos, el mandatario se refirió a que el país está actualmente destruido a causa del “populismo” y añadió que, tiempo atrás, había sido “primera potencia mundial”.

“Esto es parte de la gloriosa argentina. Esa que era próspera y la ‘primer potencia mundial’. La admiraba todo el mundo, pero, después, fue destruida por el populismo”, sostuvo el libertario.

En esta línea, el periodista Martín Caparrós arremetió contra Milei por sus declaraciones y le respondió por medio de X: “Disculpen mi sorpresa totalmente repetida: la Argentina nunca fue la ‘primer potencia mundial’. ¿Es posible que un Presidente de la Nación mienta sistemáticamente como un bellaco en algo cuya falsedad es fácil de comprobar y nadie se lo señala? ¿Somos cómplices o somos idiotas?”.

Además, chicaneó con el error léxico del Presidente, quien se refirió a la Argentina como “primer” potencia, en lugar de formularlo en femenino. “Y si por lo menos dijera ‘primera potencia’, que es como se dice en castellano”, ironizó el escritor.

Y si por lo menos dijera "primera potencia", que es como se dice en castellano... https://t.co/uKbzeo8yQv — Martín Caparrós (@martin_caparros) September 30, 2024

Por su parte, Caparrós también se cruzó con otro usuario de la red social, quien defendió las declaraciones de Milei y aludió a la situación económica de la Argentina dos siglos atrás: “1895, PBI [Producto Bruto Interno] per cápita más alto del mundo, montobruto”.

De esta forma, el autor de Todo por la patria le contestó: “Qué tontería. Aun si ese dato fuera cierto -es muy dudoso- el PIB per cápita no mide la ‘potencia’ de un país. Sino, ahora la primerA potencia mundial sería Mónaco”.

El cruce de Caparrós con Adorni y Agustín Laje

Tal como informó LA NACION, poco más de un mes atrás, el licenciado en historia cargó contra el vocero presidencial luego de que, tras una de sus conferencias de prensa diarias, expresara en X: “Que tengan todos una gran semana por delante. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

En dicha ocasión, Caparrós le comentó la publicación y escribió: “¿Sabrá este señor -que intenta evitar cualquier diálogo con sus ‘Fin’- que la Argentina es un país laico cuyos gobernantes no deberían pedir la bendición de ningún dios sino ponerse a trabajar? (Y, de últimas, si quieren encomendarse a algún dios, que aclaren cuál)”.

Acto seguido, el politólogo Agustín Laje se metió en la pelea y posteó: “Qué bruto que sos, Caparrós. El sistema laico se fundamenta en la libertad religiosa, no en la prohibición de exteriorizar la fe. La historia política y de las ideas son clarísimas al respecto: el Estado laico se forma con arreglo a la demanda de que la autoridad política respete la fe de las personas, no de que les prohíba ponerla de manifiesto. Es la libertad y no la censura la que está en su génesis política”.

LA NACION