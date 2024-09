Jorge Macri aclaró que la Ciudad no cobrara Ingresos Brutos a profesionales: “Nunca lo consideré como opción”

Escuchar

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció a través de sus redes sociales que finalmente no se le cobrará ingresos a los profesionales, tal como se había anticipado.

“Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales. La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política”, sostuvo.

EN LA CIUDAD NO VAMOS A COBRAR INGRESOS BRUTOS A PROFESIONALES



Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales.



La información que estuvo circulando se desprende de un… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 30, 2024

