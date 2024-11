Martín Menem se enfrenta a la definición sobre su continuidad como presidente de la Cámara de Diputados

Luego de jornadas marcadas a fuego por sesiones que fracasaron por falta de quorum en temas relevantes como la ficha limpia y el límite a los mandatos sindicales, Martín Menem se enfrenta la semana próxima a la definición de su continuidad como presidente de la Cámara de Diputados y tras celebrar en el anexo del edificio un acto con jóvenes libertarios.

Menem debe lograr su reelección el miércoles próximo, en medio de las tensiones entre La Libertad Avanza y Pro, que escalaron tras la caída de la votación de ficha limpia.

El martes pasado, Menem se mostró rodeado de jóvenes libertarios con el armado de su “mano derecha” y sobrino Sharif Menem. El acto se contrapuso a la directiva de la Casa Rosada de erradicar ese tipo de actividad en los edificios públicos.

EFue el “segundo encuentro de jóvenes” y se realizó en uno de los salones del subsuelo del edificio anexo de la Cámara baja, según pudo constatar LA NACION. Allí asistieron el propio Martín Menem, del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán. También fue de la partida el diputado tucumano Gerardo Huesen.

“Los invito a participar y a involucrarse para que no seamos los únicos a los que se nos cae el pelo”, les dijo Martín Menem a los jóvenes libertarios. “Este no es un acto militante, es una convocatoria abierta que hicimos a una charla.; podía venir todo aquel que hubiese tenido ganas, no hubo un listado de invitados exclusivos ni nada” , dijo Shariff Menem, quien intentó bajar el tono proselitista y sostuvo que “diputados de otros espacios hoy opositores también han hecho actividades de este tipo y no hubo ningún tipo de problemas”.

Con 23 años, el más joven de los Menem se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara baja, a cargo de su tío Martín. En las últimas semanas, su figura ganó protagonismo en el universo juvenil libertario. En medio de una eclosión de agrupaciones militantes tras el lanzamiento del partido nacional de LLA, tuvo la bendición política de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo principal asesor es Eduardo “Lule” Menem, padre de Sharif.

La “charla” tuvo lugar apenas un rato después del fracaso del quorum en las dos sesiones solicitadas para la fecha: la reforma sindical que limitaba los mandatos de los secretarios generales y el rechazo al DNU 846/24 de canje de deuda. Programada con antelación, según sus impulsores, la escena se contrapuso con la directiva de la Casa Rosada de llevar adelante una despartidización de los edificios públicos, una decisión que incluye el retiro de bustos, cambios de nombres y hasta la idea de retirar las oficinas de los gremios dentro .

El otro organizador del encuentro fue el diputado Gerardo Huesen. “Enfrente están los mismo de siempre, los que quieren el fracaso de todos nosotros: los zurdos, los socialistas y los que se valieron de nuestros impuestos para hacerse millonarios”, expresó. El legislador erigido como la punta de lanza de LLA en Tucumán sostuvo que “para ser libres hay que tener valentía, lealtad y entrega”; arengó a “redoblar la batalla cultural en las redes sociales” y concluyó con un mensaje al kirchnerismo: “No van a volver más”.

Las frases de Huesen generaron cierto descontento ya que reavivaron, cuando la idea de los Menem era lo contrario, la polémica desatada por el acto en San Miguel donde el “sheriff” libertario Daniel Parisini, conocido en redes como el “Gordo Dan”, calificó a la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” como el “brazo armado” del Presidente. La expresión les trajo dolores de cabeza y las usinas oficialistas libertarias debieron bajarle el tono al decir que estaba hablando del uso del celular, “el arma más poderosa del siglo XXI” .

Entre los asistentes se pudo ver el último martes al líder de la juventud porteña de LLA, Juan Boutet, a Ezequiel Ismael Acuña (co-fundador de La Derecha Diario) y hubo felicitaciones a la recientemente asumida diputada bonaerense Geraldine Calvella. El cierre le fue cedido a la militancia y estuvo a cargo de Guillermo Conti (24). Se trata del líder de “Enlaces”, una organización nacida al calor del fenómeno Milei, con llegada a la legisladora porteña Pilar Ramírez y penetración en las universidades.

Conti llamó a seguir dando la batalla ideológica en las redes, destacó el trabajo de Acuña como un pilar de esa cruzada y le dedicó el cierre de su discurso a Martín Menem. “Lo conocimos en el año 2022 durante una cena de lo que en su momento fue la primera agrupación liberal que entraba en la Universidad Torcuato Di Tella, y era la M.E.N.E.M (hoy maneja el centro de estudiantes). Ese día nos dijo ´Milei va hacer cosas grandes´ y vaya si lo hizo. Hoy Martín preside la Cámara del Congreso que está transformando a la Argentina ”, manifestó.

El último fin de semana, Sharif Menem dio el salto en la estructura de LLA cuando Karina Milei solicitó su presencia en el acto de la oficialización del partido en Córdoba . El encuentro tuvo lugar en el salón Studio Theater de la capital cordobesa, donde también estuvieron Martín Menem –quien los últimos meses recorrió codo a codo el país con la menor de los hermanos Milei– y el local Bornoroni. Karina condecoró al jefe del bloque de diputados como la figura principal en la provincia y ungió como referente de la juventud a Sharif .

En aquella jornada, el secretario de la presidencia de la Cámara baja tomó el micrófono y, mientras aún retumbaba lo ocurrido con el acto de lanzamiento de “Las Fuerzas del Cielo”, le marcó una misión a la militancia libertaria: “Dar la batalla cultural sin egos ni soberbia” .

El encuentro en el anexo de Diputados no fue el único del que participó Sharif ese martes. Por la mañana, el sobrino-nieto del expresidente se mostró junto al armador oficial de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. La charla tuvo lugar en unas oficinas del centro porteño en las que ambos reunieron a una treintena de referentes territoriales. En el Hotel Presidente, pocas semanas atrás, Pareja había apadrinado el lanzamiento de una nueva agrupación con un nombre significativo para la familia: “La Carlos Menem”.

