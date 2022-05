Martín Menem sorteó su primer sueldo como diputado provincial

La iniciativa del economista Javier Milei de sortear su sueldo como diputado nacional encontró una réplica ayer en La Rioja, donde el legislador provincial Martín Menem le donó su salario a una vecina que resultó elegida por medio de una rifa. Más tarde, el referente de La Libertad Avanza y sobrino del fallecido expresidente Carlos Saúl Menem difundió un video en las redes sociales donde compartió el encuentro que mantuvo con la beneficiada.

“¡Realicé con éxito el primer sorteo de mi sueldo como diputado provincial!”, indicó Menem en Facebook y agregó: “Tal como lo prometí, en el mediodía de hoy se concretó el primer sorteo de mi sueldo de diputado correspondiente al mes de enero. Tengo la enorme gratitud de contarles que la beneficiada fue Ivana, una mamá de 3 hijos que estudia, tiene varios emprendimientos y planea seguir capacitándose para desarrollar aún más su capacidad laboral”.

La publicación estuvo acompañada por una grabación en la que se ve cómo el legislador recibió en su oficina a la ganadora del sorteo y le transfirió la suma de $98.357. Luego, compartieron una charla que también fue difundida en el video.

“‘Yo no quiero vivir de planes ni programas. Quiero trabajar y esto me ayuda muchísimo’, fue lo que me dijo [Ivana] mientras se emocionaba al saber que podrá estar en la jura de su egreso porque ahora tiene el dinero para pagar su entrada”, relató Menem en el posteo y agregó: “¡Seguiremos peleando por la libertad, y vamos a devolverle al pueblo lo que es del pueblo!”.

Miembro del espacio que lidera Milei, el diputado riojano recibió la visita del economista el año pasado como muestra de apoyo en el marco de las elecciones legislativas y en noviembre logró una banca como legislador provincial.

Luego de obtener la victoria, Menem le dijo a LA NACION: “Sin dudas que su visita colaboró un montón”. Asimismo, resaltó que La Rioja fue la única provincia que Milei visitó en campaña y se mostró dispuesto a “colaborar en la construcción de un espacio nacional”, el cual discuten con su “amigo” desde hace tiempo.