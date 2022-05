Video viral: Sergio Massa “retó” a Javier Milei por llegar tarde a una sesión en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el economista Javier Milei protagonizaron este jueves un divertido cruce cuando se saludaron en el Congreso. Un video que registró el momento mostró como Massa le hizo un ademán cómplice “de reto” al legislador, que luego se volvió viral.

La secuencia tuvo lugar durante la jornada de labor parlamentaria en el salón Delia Parodi de la Cámara Baja. Ocurrió antes de las 11 de la mañana cuando se discutían los consensos previos entre las bancadas para la sesión especial en la que se votaría la ley integral sobre VIH, hepatitis y tuberculosis y en la que la posición también forzó a debatir en comisiones la boleta única.

Sergio Massa y el distendido momento con Javier Milei

En el video que se viralizó, Massa se acercó al diputado de la La Libertad Avanza en un tono amistoso, estrechó su mano y le comentó algo en voz baja. Entre risas, el tigrense levantó su dedo índice en señal de reto. Toda la escena se desarrolló en forma amena, mientras ambos reían.

Según pudo reconstruir LA NACION, el titular de la Cámara de Diputados suele saludar a todos los presidentes de bloque antes del inicio de labor parlamentaria. Sin embargo, Milei llegó más tarde de lo previsto porque estaba dando entrevistas a medios de comunicación. Massa utilizó esa situación y le hizo un chiste al libertario para romper el hielo.

En la conversación, el legislador del Frente de Todos reforzó su broma con un gesto de reprimenda que motivó risas en la conversación. La situación, no obstante, desencadenó una serie de memes que rápidamente se volcaron a Twitter y que simularon el diálogo que ambos habrían tenido.

Desde el entorno de Milei dejaron trascender que el video habría sido registrado por algún miembro de Juntos por el Cambio por la posición desde que fue filmado y lo consideraron una “maniobra” en contra del economista, a partir de su “crecimiento” en las encuestas.

Massa y Milei hoy en Diputados. Cuando una imagen vale más que mil palabras. Seguís con dudas? pic.twitter.com/T6jdc3JQID — Sergio Grillo (@GrilloSergio) May 6, 2022

Massa diciéndole a Milei que le tiene que pegar más a JxC



pic.twitter.com/EeEkspdlXf — Diego Falcón (@Diegofalcon) May 5, 2022

Otra foto con Massa

El video de este jueves trae a la memoria otro momento distendido que tuvo Massa con Milei en diciembre y que también dio que hablar. Fue luego de que jurara como diputado por la ciudad de Buenos Aires

Sergio Massa y un gesto amable con Javier Milei en diciembre. Twitter

Una foto captó entonces el momento en que el titular de la Cámara de Diputados toma el rostro de Milei en un gesto amable. La imagen generó debates en redes debido a las críticas del líder de La Libertad Avanza a la “casta política”.

En ese entonces, Milei minimizó las repercusiones. “Eso ocurrió en [la Comisión de] Labor Parlamentaria, Massa saludó a cada uno de los presidentes de bloque, yo estaba primero en la fila y me saludó. Me parece que es una cuestión de responsabilidad institucional, me está saludando el presidente de la Cámara”, acotó.

Ese encuentro fue compartido en primer término por el mismo Massa, en una serie de retratos de la sesión preparatoria que mostró en Instagram. “No me molesta que la suba. En 70 fotos saludando personas decidió elegir la mía. Es una cuestión de él por qué decidió elegir la mía, por qué hizo esa valoración”, expresó Milei en Radio Con Vos.