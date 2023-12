escuchar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, enfatizó que ni bien ingrese el paquete de proyectos de ley al cuerpo lo someterá a debate para que sean aprobados “lo antes posible” y que, en función de ello, e n los próximos dos días buscará cerrar con la oposición el armado de las comisiones más importantes , entre ellas las de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales.

“Entre hoy y mañana constituiremos las comisiones con el objetivo de despachar los dictámenes y llevarlos al recinto lo antes posible”, enfatizó Menem quien, en diálogo con los periodistas parlamentarios, sostuvo que se le dará prioridad a aquellas iniciativas de corte económico .

El legislador indicó que en las próximas horas el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con desregulaciones económicas y reformas laborales. En dicho DNU se incluirá, además, la derogación de la ley de alquileres. Añadió que antes del fin de semana –jueves o a más tardar el viernes– el Poder Ejecutivo enviará los proyectos de ley de ajuste del gasto público con los que pretende alcanzar el déficit cero el año próximo. No tendrán el formato de una “ley ómnibus”.

“Serán dos o tres paquetes de leyes”, indicó Menem. En dichas iniciativas el Gobierno incluirá la reversión del impuesto a las ganancias, que fue tema de discusión entre el presidente Javier Milei y los 24 gobernadores.

Martín Menem, presidente de Diputados, con una delegación del Parlamento Europeo Diputados

“El Presidente está en contra de cualquier tipo de impuestos. Apenas se pueda sacar esa carga, lo va a hacer”, sostuvo el riojano, quien descartó el reclamo de un grupo de gobernadores peronistas para que se coparticipe la recaudación del impuesto al cheque para compensar a las provincias por la pérdida de ingresos coparticipables que generó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. “Eso no va a correr”, sostuvo.

El paquete de reformas contendrá también el nuevo esquema de retenciones al campo, añadió. Consultado sobre la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, Menem evitó ser preciso. “Entraría en el paquete. No puedo decir que sí o que no. No tengo información”, indicó.

El presidente de la Cámara baja anticipó que será un verano intenso en el Congreso. “Vamos a empezar a trabajar lo antes posible y, si se tiene que trabajar en enero, se trabajará en enero”, enfatizó. Adelantó que la voluntad de su bloque -La Libertad Avanza- es presidir al menos ocho comisiones, entre ellas dos claves: Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

Si bien expresó que su voluntad es conformar las comisiones más relevantes en las próximas 48 horas para empezar a discutir los proyectos del Poder Ejecutivo sin pérdida de tiempo, lo cierto es que todavía no mantuvo reuniones formales con jefes de bloque de la oposición. La bancada de Unión por la Patria, primera minoría en la Cámara y principal fuerza opositora del oficialismo, sostiene que le corresponde el 40% de la integración de todas las comisiones.

Dietas y gastos de la Cámara

En otro orden, Menem confirmó que instrumentará una reducción en los gastos presupuestarios de la Cámara de Diputados y si bien no descartó “poner sobre la mesa de discusión” un eventual congelamiento de las dietas, aclaró que no puede tomar esta decisión de manera unilateral, sino que debe negociarla con el resto de los bloques.

Hasta ahora, según lo anunciado por el propio Menem, los recortes alcanzarán a los viajes al exterior de los legisladores y la eliminación de la pauta publicitaria. Sobre la reducción de personal, buscó ser cauto.

Hay que ser muy cuidadoso con lo que vamos a hacer porque la mayoría de la gente que está en la Cámara de Diputados es muy buena gente, que trabaja, que ha dedicado su vida. No se puede generalizar. El trabajador que trabaja no tendrá inconvenientes con nosotros”, enfatizó.