Mauricio Macri: “El ciclo mío no terminó, eso seguro”

CORRIENTES. El expresidente Mauricio Macri visitó hoy la provincia de Corrientes y habló, entre otras cuestiones, de su posible candidatura presidencial. Reiteró que a él nadie lo pone o lo saca de la carrera, que será una decisión personal que tomará en su momento, pero dejó en claro que su ciclo no terminó. “Eso seguro”, remarcó.

El exmandatario primero estuvo en la ciudad de Goya, donde visitó obras y recorrió varias calles céntricas para tomar contacto con la gente. Al mediodía, ya en la capital correntina, compartió un almuerzo con empresarios, funcionarios y militantes, y más tarde, a las 17, presentó su libro “Para qué”, todo en compañía del gobernador local Gustavo Valdés.

Parte de la agenda incluyó un largo contacto con los medios, entre ellos La Nación, para hablar de los temas más urgentes de la agenda nacional. La posibilidad de su candidatura fue la cuestión más recurrente, no sólo en cuanto a la requisitoria periodística sino también fue la pregunta que más escuchó de los vecinos de Goya y de la capital. Ante ello, y parafraseando un concepto escrito en el libro, relacionado con los ciclos, Macri habló de su propio ciclo político: “El ciclo mío no terminó, eso seguro”, dijo, contundente, para luego enumerar parte de su agenda política e institucional, en el país y en el extranjero. “Mi ciclo no terminó”, reiteró, de hecho “estoy haciendo un montón de cosas, solo que hoy no tengo claro que el mejor rol para mi sea volver a ser presidente. Creo que tal vez, para lo que la Argentina necesita hoy, más importante es concentrarse en las ideas”.

Mauricio Macri estuvo de visita en Corrientes con el gobernador Gustavo Valdés

“El año que viene se verá quién (será el candidato del espacio)”, dijo luego, pero puso condiciones: “Debe surgir de una clara competencia”.

Cuando La Nación le repreguntó si la gente le pide que compita, contestó: “A ellos decirles que estoy, pero hoy la prioridad es batallar por las ideas, cómo dice mi libro ‘Para qué’. Respondernos para qué volveríamos, cuál es la profundidad del cambio que necesita la Argentina”.

“La Argentina no puede ir a un programa de populismo light. Los argentinos hoy gritan queremos más libertad, más cambio, no menos. Y la verdad es que nosotros somos el cambio o no somos nada”, remarcó luego, frase que también usó en la presentación del libro que tuvo lugar a sala llena en el auditorio “Julian Zini” del nuevo centro administrativo de Corrientes, frente al puente Belgrano, casi en la ribera del río Paraná.

“Venimos a hacer algo disruptivo en la política. Para eso se creó el PRO y después se amplió la coalición”, agregó, tras lo cual explicó que hay que discutir, sobre todo los programas económicos para que las críticas que existen, sobre todo de ciertos sectores internos, puedan encontrar un punto de acuerdo, pero con la convicción de que esta oposición, en el caso de que la oposición sea gobierno el año próximo, no incurra en el mismo error del gradualismo que él admite hoy como una falencia, sobre todo a principios de su gobierno. Planteó que “hay que hacer todo lo que haya que hacer pero hacerlo rápido”, porque según Macri, la gente con su voto esta vez emitirá también un respaldo mucho mayor al que otorgó en 2015. “La sociedad ya maduró, sabe que el camino del populismo no va más”.

“Tenemos que volver pero para enfrentar a esos intereses que empobrecen a la gente, volver generando condiciones para más inversión, más empleo, haciendo los ahorros que haya que hacer para bajar la inflación”. Más tarde insistió: “Yo estoy en el lugar que quiero estar. Ser candidato a presidente es una decisión muy personal” que la tomará llegado el caso, pero ese momento aún no ha llegado, según el exmandatario.

Mauricio Macri estuvo de recorrida por Corrientes junto con el gobernador Gustavo Valdés

Visita

Macri arribó a la provincia a las 11 de la mañana. Aterrizó en Goya, donde fue recibido por Valdés, para luego recorrer la zona de la costanera local que sufrió recientemente un desmoronamiento por la crecida del río.

Allí, al hacer uso de la palabra, Macri dijo que “a Goya la veo con muchas más obras, producto de un gran gobernador como Gustavo Valdés y de los intendentes, del que estuvo y del que está ahora”. Hace tiempo el nombre de Valdés suena como un posible acompañante de fórmula para algunos de los candidatos presidenciales del Pro.

Ese ida y vuelta fue una constante entre ambos durante toda la jornada. De hecho, el gobernador habló también ante los representantes de todas las cámaras empresariales de Corrientes durante un almuerzo que tuvo lugar en el Club San Martín, en el centro capitalino. Allí habló de política y dirigió un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio, al que instó a trabajar, a dirimir diferencias pero sin caer en el ataque y las descalificaciones. “Primero tenemos que hablar del proyecto político, arriar los egos y poner el proyecto por encima de los nombres”, dijo el gobernador. Macri respondió ese punto de vista con un halago : “A un candidato así yo lo voto”, dijo, para cosechar aplausos.

Lo mismo ocurrió a la tarde durante la presentación del libro. Valdés hizo de anfitrión, lo declaró huésped de honor y Macri le obsequió un ejemplar firmado de su libro que Valdés prometió leer en vacaciones.

El gobernador ponderó la relación personal que antes fue institucional: “Macri cuando era presidente visitó repetidas veces Corrientes, nos ha dado un espaldarazo muy grande a los correntinos, nunca nos discriminó, muy por el contrario, nos ayudó mucho”.

A su turno Macri destacó los aciertos de los gobiernos radicales correntinos, especialmente los de la administración Valdés, para luego centrarse en la actividad editorial que lo convocó a la provincia. Así, después de responder preguntas específicas relacionadas con el libro, cerró la visita conversando con el público asistente. Antes de retirarse firmó ejemplares.