Mauricio Macri pidió “coraje” y “sinceridad” a sus socios de JxC para 2023: “Los argentinos no van a comprar más discursos berretas”

El expresidente Mauricio Macri aseguró hoy que “no puede haber distintas visiones” en Juntos por el Cambio respecto del programa económico que deberá poner en marcha en diciembre de 2023, en caso de que la coalición opositora que integran Pro, la UCR , la CC y Peronismo Republicano, entre otros, logre retornar al poder. Además, cuestionó con dureza la jugada de Cristina Kirchner para quitarle a la oposición un lugar en la Magistratura: “La independencia del Poder Judicial es la madre de todas las batallas”, sostuvo.

El expresidente se expresó en estos términos al participar vía Zoom del primer encuentro regional de la Fundación Pensar, el think tank de Pro. Según Macri, quien se encuentra en Washington para dar clases en la Universidad Georgetown, “la propuesta principal de Juntos por el Cambio debe ser el progreso”. “Espero de esta coalición sinceridad y que no hagamos ni digamos lo políticamente correcto que es una estafa permanente. Hagamos lo que hay que hacer y digamos las cosas con claridad” , remarcó.

Preocupado por el alto nivel de internismo que genera en el espacio la carrera por la Casa Rosada, el exjefe del Estado pidió cuidar la unidad e insistió en que JxC no debe discutir por las candidaturas: “Lo importante es pensar para qué volvemos al poder y qué vamos a hacer, que lo tengamos muy claro. No puede haber visiones distintas dentro de la coalición”, lanzó el expresidente, frente a dirigentes de Pro.

Macri rechazó las tensiones que genera en el seno de la fuerza la pulseada por las candidaturas. “Acá el mundo lamentablemente se guía por debatir la pequeñez de los personalismos, de quién va a ser presidente, quién va a ser gobernador, quién va a ser intendente” , enfatizó.

Macri, en la reunión de la Fundación Pensar

Durante su exposición ante la Fundación Pensar, que conduce Franco Moccia, el exmandatario dijo que “la decadencia se tiene que terminar” en la Argentina. Y les pidió “coraje” a sus herederos políticos para encarar reformas estructurales en la economía desde el primer día de gobierno. “No va a haber crédito. El mundo no si los argentinos realmente aprendimos del dolor que trae el aumento de la pobreza, este desastre que hemos tenido estos dos últimos años confirmando que las ideas que predica el populismo destruyen el futuro. Tenemos que volver con mucha claridad y coraje”, lanzó.

Consultado sobre su visión respecto de la actualidad de Pro, Macri llamó a “fortalecer la unidad”: “Tenemos que escuchar, entender la angustia, el enojo y el cansancio que tienen los argentinos. Son muchas décadas, casi 40 años de aumento sistemático de la pobreza. Tenemos una enorme responsabilidad y creo de verdad que los argentinos han entendido y aprendido muchísimo y no se van a comprar más discursos berretas de ‘te regalo esto’. Vamos a empujar la cultura del trabajo”, señaló.

Y subrayó: “Espero de esta coalición sinceridad y que no hagamos ni digamos lo políticamente correcto, que es una estafa permanente. Hagamos lo que hay que hacer y digamos las cosas con claridad”.

Además, Macri dijo que JxC necesita tener “flexibilidad“, pero advirtió: “Siempre que no sea para sumar oportunistas, sino desde las ideas”.

Patricia Bullrich, en el encuentro de la Fundación Pensar

Macri participó hoy del primer encuentro regional de la Fundación Pensar, que se realiza en la ciudad de Corrientes. Se trata de un evento organizado por la usina de ideas del macrismo para debatir sobre el desarrollo productivo y la innovación.

Críticas a Cristina Kirchner

En el final de su intervención, Macri rechazó que Cristina Kirchner haya ordenado una ruptura del bloque oficialista, en una maniobra orientada a quitarle a la oposición la representación que debería asumir en el Consejo de la Magistratura. “Es coherente con lo que necesitan ellos: el populismo prepotente que requiere la concentración del poder, la resignación, el sometimiento y la dependencia del ciudadano. Justamente, el equilibrio de poderes es un veneno que ellos no pueden aguantarse”, remarcó Macri, al ser consultado sobre la maniobra de la vicepresidenta.

Y concluyó: “La batalla por la independencia del Poder Judicial es la madre de todas las batallas”.

El mensaje de Patricia Bullrich

Más temprano, la titular de Pro, Patricia Bullrich, dijo que JxC necesita discutir una “política social que no reproduzca la pobreza”. “Cada vez tenemos más pobres. Parece que fuera exactamente el sentido contrario a lo que se pensó al crear los planes sociales. No puede haber planes que no sean medidos”, dijo.

“Yo creo que hoy la Argentina va a salir adelante y nosotros como Pro tenemos esa responsabilidad y obligación de hacerlo, con una nivelación para que cada provincia pueda acceder a la misma capacidad educativa, la misma política de seguridad que cuide a sus ciudadanos, y que tenga la misma productividad y competitividad en sus economías ”, agregó la presidenta del partido fundado por Macri.

Asistieron la senadora nacional Gladys González; el secretario general de Pro, Eduardo Macchiavelli; el secretario general de la Fundación Pensar, Francisco Quintana; la diputada nacional Soher El Sukaria, el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere; el excanciller Jorge Faurie; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; los diputados nacionales Alfredo Schiavoni y Mariluz Quiroz; y el exsecretario de Agroindustria Guillermo Bernaudo, entre otros.

El cierre del evento estará a cargo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.